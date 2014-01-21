Луценко не верит в результативность переговоров оппозиции и Януковича

Об этом он заявил, находясь на столичной улице Грушевского, передает Gazeta.ua.

"Сейчас это не переговоры. Это называется лишь подготовкой, поскольку мы передали только наши требования от освобождения задержанных до увольнения Януковича. Вы знаете, что любые вопросы в этой стране решает только один человек - это Янукович. Власть взяла требования, и завтра утром мы получим ответ", - подчеркнул Луценко.

Кроме того, политик отметил: "Лидеры оппозиции пойдут на переговоры не к Клюеву, а к Януковичу. Надеемся, что президент будет готов что-то решить. Но я верю в эти переговоры только на 5%".

В свою очередь, внефракционный народный депутат Петр Порошенко, отвечая на вопрос, как действовать сейчас забастовщикам, сказал: "Делать то, что делаете сейчас!"

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Напомним, на улице Грушевского сейчас находятся до 10 тысяч протестующих. Столкновения, которые продолжаются между активистами и силовиками, уже второй день не утихают. Все время к мятежникам присоединяются новые митингующие.

Как известно, совет Всеукраинского объединения "Майдан" сформировал группу для проведения технических консультаций с властями. В ее состав вошли Александр Турчинов от "Батькивщины", Виталий Ковальчук от УДАРа, Руслан Кошулинский от "Свободы" и Юрий Луценко от общественности.