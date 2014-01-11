СМИ: Захарченко включен в проект списка должностных лиц, против которых США могут ввести санкции
Министр внутренних дел Виталий Захарченко является наивысшим должностным лицом, включенным в проект списка лиц, против которых правительство США планирует ввести санкции. В проекте списка должностных лиц - от 10 до 20 фамилий.
Об этом сообщают источники "Украинской правды" в Вашингтоне.
15 января в Сенате США должны состояться внеочередные, вторые за последних два месяца слушания по Украине, которые будут иметь название "Последствия кризиса в Украине".
Докладчиками заявлены заместитель Госсекретаря Виктория Нуланд, заместитель помощника Госсекретаря Томас Мелия, а также бывший советник Президента США по вопросам национальной безопасности Збигнев Бжезинский.
Вести слушания собирается лично глава сенатского Комитета по международным делам Боб Менендез, который на прошлой неделе встречался с украинской диаспорой в Нью-Джерси.
В свою очередь, бывший заместитель экс-госсекретаря Хилари Клинтон Мелани Вирвир подтвердила "Украинской правде", что правительство США активно рассматривает вопрос о введении санкций в отношении украинских высокопоставленных должностных лиц как "один из инструментов".
"Мое правительство работает, чтобы определить, есть ли инструменты, которые они могут использовать для осуществления влияния (на украинскую власть), чтобы поддержать вас в ваших усилиях. Это могут быть санкции или другие виды политических инициатив, которые могут быть пущены в ход", - сказала она.