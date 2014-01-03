В оппозиции считают, что Захарченко должен одним из первых попасть под санкции США и ЕС

Об этом председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк написал на своей странице Facebook после того, как стало известно о нападении на народного депутата от ВО «Свобода» Андрея Ильенко и адвоката Сергея Кизина, сообщает пресс-служба ВО ”Батькивщина”.

«Не может ступать на европейскую землю нога человека, который имеет статус руководителя полиции, и в то же время нанимает бандитов для избиения оппозиционеров», - подчеркнул он.

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Разве не красноречивым есть то, что нападение на народного депутата Андрея Ильенко и адвоката Сидора Кизина состоялся прямо на пороге райотдела милиции за ее очевидной наводкой?» - написал Яценюк.

Напомним, на Кизина и Ильенко напали неизвестные неподалеку отделения милиции в Киеве. В Ильенко медики диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Кизин получил рваную рану правой щеки.