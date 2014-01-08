Мощная вспышка на Солнце вызовет 9 января магнитную бурю на Земле

Это прогнозируют специалисты в Институте прикладной геофизики Росгидромета, передают Vesti.Ru.

Это произойдет, если нашей планеты достигнет облако плазмы, выброшенной в результате мощной вспышки на Солнце – она была зарегистрирована накануне в 20.32.

Вспышка – одна из крупнейших за последние годы – произошла в группе пятен 1944 и стала уже второй за минувший вторник. Первая – обладала меньшей мощностью. Специалисты присвоили ей класс M5.6.

В основу классификации положена мощность рентгеновского излучения, регистрируемая на поверхности Земли. Всего классов пять: по возрастанию мощности A, B, C, M и X. Переход на каждый новый уровень означает увеличение мощности излучения в 10 раз.