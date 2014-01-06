Медики сообщают, что Шумахер остается в критическом состоянии

Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на заявление медиков больницы в Гренобле, где спортсмен проходит лечение.

При этом медики отказались вдаваться в детали о ходе лечения гонщика и состоянии его здоровья. Представитель больницы отметил, что новых пресс-конференций в ближайшее время не планируется.

Как сообщалось, катаясь на лыжах во французском Мерибеле 29 декабря, Шумахер упал и ударился головой о камни. Гонщик, которому 3 января исполнилось 45 лет, находится в одном из госпиталей Гренобля в состоянии комы.