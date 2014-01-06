Медики сообщают, что Шумахер остается в критическом состоянии
18:37, 06 января 2014Политика
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Легендарный гонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер по-прежнему остается в критическом, но стабильном состоянии.
Михаель Шумахер / Фото : svit24.net
Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на заявление медиков больницы в Гренобле, где спортсмен проходит лечение.
При этом медики отказались вдаваться в детали о ходе лечения гонщика и состоянии его здоровья. Представитель больницы отметил, что новых пресс-конференций в ближайшее время не планируется.
Как сообщалось, катаясь на лыжах во французском Мерибеле 29 декабря, Шумахер упал и ударился головой о камни. Гонщик, которому 3 января исполнилось 45 лет, находится в одном из госпиталей Гренобля в состоянии комы.
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