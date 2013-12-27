США призывают Украину соблюдать права человека

Украинские власти должны "послать четкий сигнал о недопустимости применения силы в отношении критиков правительства и тех, кто действует на благо современной, демократической и процветающей Украины".

Об этом заявила представитель Госдепартамента США Джен Псаки, передает ИТАР-ТАСС.

Она выразила серьезную обеспокоенность «насильственными действиями и угрозами в адрес активистов и журналистов, которые принимали участие» в событиях на Майдане Незалежности или освещали их. По ее словам, "особенно тревожным выглядит избиение журналистки" Татьяны Чорновол.

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"Мы призываем правительство Украины выполнять обязательства в рамках ОБСЕ в плане соблюдения прав человека, включая свободу слова и собраний, верховенство закона и демократические принципы", - отметила Псаки.

В МВД Украины 26 декабря сообщили о задержании третьего подозреваемого в причастности к избиению журналистки Чорновол. По данным правоохранительных органов, 25 декабря поздним вечером она ехала по трассе Киев-Борисполь, когда ее машину "подрезали". Неизвестные вытащили журналистку из-за руля, избили, после чего ее автомобиль сбросили в кювет.