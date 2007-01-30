Жить в Украине – стало популярнее, чем в России

(Мнение; автор обращается к российским оппонентам на форуме) Был в Питере в 2005 году – зарплаты у вас были выше, но и цены тоже, а на услуги – намного выше. А в магазинах услуги – какие? Молодые продавщицы (местные девчонки) вообще на покупателей ноль внимания.

На улицах – пешеходы в прямом смысле слова бегут на зеленый свет по пешеходному переходу, а то ведь водители срываются с места, причем еще на красный, причем еще и по встречной. Сплошное хамство и жлобство!

Вы извините, но это вам надо к нам чаще приезжать и хоть культуре поведения, да и Свободе поучиться! В Пскове на автовокзале – деревянный туалет, времен войны, причем 1812 года. Из поезда хоть в окна не гляди – разруха, грязь…

Это только в Москве и некоторых областных центрах уровень жизни хороший, а повсюду нищета! В Питере знакомые офицеры за отмену многих льгот Путина вообще возненавидели.

А менталитет? Издавна известно, что если в России кто-то построил дом лучше, чем у соседа, то сосед говорит: “Чтоб этот дом сгорел!” А у нас знаете, как говорят? “А я построю лучше, чем у соседа”. Такая вот разница между нами.

Проедьтесь по нашим городам и селам – да, есть и старые постройки, есть и плохие дороги, но уже почти все викупили, и, как грибы, растут и строятся в большом количестве красивые коттеджи, дома, причем по всей Украине. Цены на недвижимость все эти годы были в несколько раз ниже, чем у вас, а сейчас уже догнали и перегнали. В Киеве цена (от 2000 (на окраине) и до 15 тысяч долларов за квадратный метр), что намного выше, чем в Питере, например.

О чем это говорит? Да о том, что спрос на проживание в Украине стал намного выше, чем в России. Жить в Украине – стало популярнее.

Василий, с форума