США призвали Украину немедленно расследовать нападение на Чорновол

США призывают украинскую власть немедленно расследовать и привлечь к ответственности виновных в избиении журналистки Татьяны Чорновол.

Об этом говорится в сегодняшнем заявлении Посольства США в Украине, размещенном на его сайте

«Посольство США с ужасом восприняло новости об избиении журналистки Татьяны Чорновол. Мы осуждаем это нападение и призываем к его немедленному расследованию, которое, в отличие от расследования предыдущих подобных инцидентов, должно привести виновных к полной ответственности согласно законодательству Украины. Мы выражаем озабоченность в связи с очень похожими событиями на протяжении последних нескольких недель, направленными против физических лиц, их имущества и политической деятельности, очевидно, с целью запугивания или наказания тех, кто связан с протестами на Евромайдане», - подчеркивается в заявлении.

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В Посольстве США отметили, что это неприемлемое нарушение гражданских свобод, которому не должно быть места в современном демократическом обществе.

«Мы призываем правительство Украины предотвратить какие-либо дальнейшие подобные инциденты, провести честные и прозрачные расследования всех нападений, которые уже произошли, обеспечивая реальные результаты, которые приведут к ответственности не только исполнителей, но и особенно тех, кто эти жестокие расправы заказал», - отмечается в заявлении.