Перед сессией Киевсовета журналистов отделили от депутатов кордоном милиции

Как передает корреспондент УНИАН, журналистов и депутатов собирают на четвертом этаже здания Соломенской РГА.

В то же время депутаты Киевсовета собираются в зале заседаний в правом крыле здания, а представители СМИ - в отдельном помещении в левом крыле. В этом же помещении для журналистов должен состояться, по информации представителей Соломенской РГА, в 8.45 брифинг секретаря Киевсовета Галины Гереги.

После брифинга, как ожидается, журналисты смогут наблюдать за заседанием в этой же комнате на плазменном телеэкране. Журналисты, которые хотели взять комментарии у депутатов по вопросам повестки дня, не смогли попасть в ту часть здания, где они собираются, поскольку коридор перегорожен столами, за которыми стоит охрана и не пускает журналистов.

Представитель Соломенской РГА, которая находится рядом с ними, рекомендует журналистам обращаться за объяснениями к работникам секретариата Киевсовета, которые занимаются организацией проведения сессии.

У здания РГА собираются представители оппозиции, которые обещали организовать митинг. Их пока несколько десятков человек.

Как сообщал УНИАН, активисты Майдана выразили намерение пикетировать здание Соломенской райгосадминистрации, где Киевсовет планирует провести заседание.

По словам народного депутата от ВО «Свобода» Андрея Ильенко, «нелегитимное сборище людей, которые почему-то называют себя Киевским городским советом, пытаются узурпировать власть в столице. Они проводят собрания, называя их сессиями городского совета, от имени киевлян. Однако все видим, что никакого городского совета в Киеве нет». По словам депутата, «нелегитимный Киевсовет завтра собирается принять предательское в отношении киевлян постановление, где они будут рассказывать о том, что нужно расходиться с Майдана и прекращать акцию протеста».