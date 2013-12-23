Стало известно, где завтра проведут заседание Киевсовета

Пленарное заседание сессии Киевсовета будет проведено во вторник, 24 декабря, в помещении Соломенской райгосадминистрации (проспект Воздухофлотский, 41).

Об этом говорится в распоряжении заместителя Киевского городского председателя – секретаря Киевсовета Галины Гереги от 23 декабря, обнародованном на сайте киевской власти. Начало заседания - 9.00.

В документе также отмечается, что заседание Киевсовета созывается, “учитывая исключительность срочного рассмотрения неотложных вопросов с целью обеспечения жизнедеятельности хозяйственного комплекса города Киева”.

Распоряжением утверждены вопросы повестки дня заседания:

обращение Киевского городского совета к территориальной общине города;

о внесении изменений в решение Киевсовета от 08.02.2013 №2/9059 “О Программе экономического и социального развития города Киева на 2013 год”;

о внесении изменений в решение Киевсовета от 08.02.2013 №3/9060 “О бюджете города Киева на 2013 год”;

о внесении изменений в решение Киевсовета от 23.06.2011 №242/5629 “Об установлении местных налогов и сборов в г. Киеве”;

о внесении изменений в решение Киевсовета от 20.06.2002 №28/28 “Об образовании исполнительного органа Киевского городского совета и утверждении его структуры и общей численности”.

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Как сообщал УНИАН, Герега объяснила, что депутаты горсовета должны решить неотложные хозяйственные и финансовые вопросы, связанные с выполнением социальных гарантий и обеспечением развития города. Так, по ее словам, изменения к бюджету и Программе экономического и социального развития Киева на 2013 год касаются выделения 130 млн грн на зарплаты работникам бюджетных учреждений. Эти средства город получил в виде дотации из государственного бюджета. 58,1 млн грн депутаты планируют направить на выплату надбавок работникам заведений образования и здравоохранения.

Герега отметила, что, согласно регламенту Киевсовета, решение о проведении пленарного заседания сессии Киевсовета в исключительных случаях, требующих срочного решения Киевсовета, доводится до ведома депутатов Киевсовета и населения Киева не позже, чем за день до пленарного заседания, с указанием времени созыва, места проведения и вопросов, которые предварительно планируется внести на рассмотрение Киевсовета.

В Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики украинской власти.

1 декабря активисты Евромайдана вошли в Дом профсоюзов и здание КГГА, где находятся до сих пор. Там развернуты штабы митингующих.

Некоторое время после занятия митингующими помещения Киевсовета и КГГА чиновники еще работали в своих кабинетах, но впоследствии были переведены на рабочие места в помещения райгосадминистраций и других подразделений городской власти.