Ни одна ассоциация с ЕС не проходила в условиях такой острой поляризации - Арбузов

Ни одна ассоциация с ЕС ни проходила в условиях такой острой поляризации, как это наблюдается в Украине, - заявил сегодня во время круглого стола с участием трех президентов Украины, а также представителей правительства и оппозиции первый-вице-премьер-министр Сергей Арбузов.

«Правда заключается в том, что мы подошли к Вильнюсу с открытыми вопросами.Например - что случится с авиацией, с тяжелой промышленностью, с металлургией и химическим производством. Это - хребет национальной экономики, насущный хлеб для миллионов», - сказал он.

Арбузов отметил, что правительство вело и продолжает вести с ЕС активный диалог по этим вопросам.

В частности, последние консультации с еврокомиссаром по расширению и политике соседства Штефаном Фюле, по его словам, были жесткими, но конструктивными.

«ЕС продолжает политику открытых дверей. И Украина в эту дверь обязательно войдет. Вопрос не в том, произойдет ли это. Вопрос в том - когда? и как?», - добавил первый-вице-премьер-министр.

По его словам, ЕС заверяет Украину в том, что ни одна ассоциация еще не кончалась неудачей. В то же время, по мнению Арбузова, ни одна ассоциация с ЕС не проходила в условиях такой острой поляризации.