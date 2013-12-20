Мониторинговая комиссия ПАСЕ планирует посетить Тимошенко

Содокладчики ПАСЕ Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы Майлис Репс и Мариэтта де Пурбе-Лундин намерены посетить экс-премьер-министра Юлию Тимошенко в ближайшее время.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, сегодня дочь Тимошенко Евгения и заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Григорий Немыря встретились с содокладчиками Мониторингового комитета ПАСЕ.

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Они обсудили ситуацию в Украине и пути выхода из нее. Дочь Тимошенко сообщила о позиции своей матери относительно желаемых путей и механизмов мирного выхода из политического кризиса.

Содокладчике ПАСЕ осудили использование силы против проевропейских митингующих на Майдане в Киеве и призвали власть соблюдать законодательства Украины и международные обязательства.

"Такие действия противоречат обязательствам Украины в рамках ее членства в ОБСЕ и являются недопустимыми", - сказала Репс.

Во встрече также приняли участие председатель Офиса Совета Европы в Украине, представитель генерального секретаря РЕ Владимир Ристовский и защитник Тимошенко Сергей Власенко.