Тимошенко призывает оставаться на майданах до досрочного избрания нового Президента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении Тимошенко, которое на брифинге перед ЦКБ “Укрзализницы” в Харькове обнародовал ее защитник Сергей Власенко.

Тимошенко призвала лидеров оппозиции не бояться и вести украинский народ к победе.

“Единственное, чего нельзя делать, - это сдаться и, найдя удобное объяснение, отступить. Нельзя расходиться с майданов, пока не будет досрочно избран новый демократический Президент Украины и не начнутся перемены. Отступить и прекратить борьбу на майданах, я считаю, сегодня самым худшим предательством украинского народа. Верю, что ни один украинец этого не допустит”, - подчеркнула Тимошенко.

По ее мнению, единственно возможный выход из сложившейся ситуации - это “немедленное мирное отстранение Януковича от власти конституционным путем”.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС, что вызвало волну протестов в Украине, которые продолжаются до сих пор.