Рыбак поздравил всех с наступающим Новым Годом и досрочно закрыл заседание ВР
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак поздравил всех с наступающим Новым Годом и досрочно закрыл заседание Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак напомнил, что следующее заседание состоится 14 января 2014 года.
Он отметил, что поскольку сегодняшнее заседание является последним перед новогодними и рождественскими праздниками, поэтому он поздравил всех с Новым годом и Рождеством Христовым. Он пожелал: “Пусть прекрасные зимние праздники принесут нам всем в государстве и спокойствие, и согласие”.
В это время с рабочего места народный депутат Украины Ирина Фарион добавила, чтобы в новом году было новое правительство. В ответ ей Рыбак сказал: “И уверенность в будущем в вашей семье”. Он заметил, что Фарион сейчас не на митинге, а в законодательном органе государства.
Он также пожелал всем “доброго здоровья, семейного счастья, достатка, благополучия. Желаю хорошего настроения — мы не должны все время в плохом настроении быть, любви, счастья, энергии и новых свершений на благо украинского народа”.
Напомним, на сегодняшнем заседании ВР депутаты заслушали доклад Генпрокурора Виктора Пшонки о результатах расследования разгона Евромайдана.