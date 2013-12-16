Суд продлил Маркову срок ареста до 13 февраля 2014

Печерский районный суд продлил срок содержания под стражей экс-депутату от Партии регионов Игорю Маркову до 13 февраля 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня объявила следователь-судья Екатерина Москаленко, удовлетворив таким образом ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления МВД Украины по согласованию с Генеральной прокуратурой.

Как отмечается в решении суда, «следователь-судья, изучив материалы дела, заслушав мнения сторон, считает, что обстоятельства, изложенные следователем, является серьезными и приходит к выводу, что подозреваемый может скрываться от органов следствия, влиять на свидетелей, экспертов, следователей, уничтожить доказательства».

В то же время суд решил, что ходатайства следователя подлежит удовольствию частично. В частности суд учитывает тот факт, что Уголовный процессуальный кодекс предусматривает продление срока содержания лица под стражей до 60 суток, а не до 4-х месяцев, как отмечается в ходатайстве стороны обвинения.

Таким образом, суд назначил срок содержания Маркова под стражей сроком на 3 месяца и 22 дня, то есть до 13 февраля 2014 года.

Решение суда может быть обжаловано в Апелляционном суде Киева на протяжении 5 дней с момента его оглашения.

После оглашения решения суда Марков, обращаясь к следователю-судье, сказал, «ничего, еще не долго вашей банде осталось. Я здесь ни за что сижу».

В свою очередь, сторона защиты Маркова в комментарии журналистам заявила, что обязательно будет обжаловать решение суда.