Прокуратура хочет, чтобы Маркова продолжили держать под стражей

Сторона гособвинения просит суд продлить экс-депутату от Партии регионов Игорю Маркову срок содержания под стражей до 4-х месяцев.Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством сегодня на заседании Печерского районного суда Киева обратился прокурор.

Обосновывая ходатайство, прокурор отметил, что за последние два месяца не изменились риски того, что, не находясь под стражей, Марков не сможет скрыться от следствия, влиять на свидетелей, уничтожать доказательства и пр.

В свою очередь, адвокат Маркова Александр Казарновский отметил, что поданное ходатайство является безосновательным. При этом защитник в очередной раз выразил убеждение, что материалы дела сфальсифицированы.

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В настоящее время суд ушел в совещательную комнату для принятия решения.

Как сообщал УНИАН, лидеру партии «Родина» Маркову, которого суд в августе текущего года лишил полномочий народного депутата, инкриминируют организацию и избиение участников пикета в Одессе. По данным милиции, речь идет о событиях 2007 года, когда Одесскую облгосадминистрацию пикетировали активисты в знак протеста против установления в городе памятника Екатерине ІІ.

22 октября в Одессе Маркову было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Он был задержан, после чего сторонники Маркова взяли в осаду областное отделение милиции. Ночью правоохранителям с боем удалось вывести задержанного Маркова из здания и отправить в Киев, где Печерский райсуд арестовал его на 2 месяца.

31 октября Киевский апелляционный суд оставил это решение без изменений.