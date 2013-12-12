Николаевские "регионалы" везут в Киев своих сторонников (фото)

Как сообщают "НикВести", один из участников поездки объяснил, что люди едут в столицу поддержать президента Виктора Януковича.

Об автобусах с "сторонниками" Партии регионов, которые поехали в Киев также сообщил исполняющий обязанности председателя Николаевской областной парторганизации "Батькивщина" Тарас Кремень.

"Сегодня около 20.00 от городской организации ПР по ул. Никольской отправлена ​​на Киев очередная партия студентиков в количестве не менее 150 человек на Антимайдан", - написал он на своей странице в Фейсбук.