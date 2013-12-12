Николаевские "регионалы" везут в Киев своих сторонников (фото)

03:40, 12 декабря 2013
Политика
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Вечером 11 декабря от офиса Николаевской областной организации Партии регионов отправилось 4 автобуса на Киев.

Автобуси з Миколаєва на Антимайдан ПР

Как сообщают "НикВести", один из участников поездки объяснил, что люди едут в столицу поддержать президента Виктора Януковича.

Об автобусах с "сторонниками" Партии регионов, которые поехали в Киев также сообщил исполняющий обязанности председателя Николаевской областной парторганизации "Батькивщина" Тарас Кремень.

"Сегодня около 20.00 от городской организации ПР по ул. Никольской отправлена ​​на Киев очередная партия студентиков в количестве не менее 150 человек на Антимайдан", - написал он на своей странице в Фейсбук.

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