Николаевские "регионалы" везут в Киев своих сторонников (фото)
03:40, 12 декабря 2013Политика
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Вечером 11 декабря от офиса Николаевской областной организации Партии регионов отправилось 4 автобуса на Киев.
От офиса Николаевской областной организации Партии регионов отправилось 4 автобуса на Киев Фото Тарас Кремень
Как сообщают "НикВести", один из участников поездки объяснил, что люди едут в столицу поддержать президента Виктора Януковича.
Об автобусах с "сторонниками" Партии регионов, которые поехали в Киев также сообщил исполняющий обязанности председателя Николаевской областной парторганизации "Батькивщина" Тарас Кремень.
"Сегодня около 20.00 от городской организации ПР по ул. Никольской отправлена на Киев очередная партия студентиков в количестве не менее 150 человек на Антимайдан", - написал он на своей странице в Фейсбук.
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