Президент Польши обеспокоен очередным применением силы на Майдане

Как сообщается на сайте Президента Польши, об этом он сказал сегодня в интервью польским журналистам, которые сопровождали его во время визита в Объединенные Арабские Эмираты.

"Каждое использование силы, даже меньшего масштаба и с меньшей интенсивностью, беспокоит", - сказал Коморовский.

Он отметил, что грубое применение силы украинскими силовиками против демонстрантов за евроинтеграцию может заблокировать "путь для взаимопонимания с западным миром и Евросоюзом".

"Точно не в Брюсселе и не в Варшаве открывали бы тогда бутылки с шампанским, а где-то в совсем другом месте", - сказал Президент Польши.

В то же время он отметил, что его радуют сообщения о возможности начала диалога между украинской властью и оппозицией, которые могут решить нынешний политический кризис.

"Польша хотела бы, чтобы этот выход из ситуации означал открытие дверей в направлении Евросоюза", - сказал глава Польского государства.

Как сообщал УНИАН, Президент Польши осудил применение силы украинской милицией против мирных демонстрантов в ночь на 30 ноября и призвал украинскую власть воздержаться от дальнейшего использования силы для разрешения нынешнего политического кризиса.