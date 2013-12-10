Нардепу от "Свободы" Ирине Сех вручили повестку в прокуратуру

Как передает корреспондент УНИАН, повестку вручил у себя в кабинете начальник Главного управления МВД Украины во Львовской области Александр Рудяк.

Сех пришла под ГУ МВДУ во Львовской области вместе со студентами и журналистами, чтобы получить информацию о задержании фотографа и активиста Евромайдана Олега Панаса. Участники пикета, в котором принимали участие около двух тысяч студентов, требовали освободить политзаключенных.

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Начальник областной милиции пригласил в свой кабинет представителей студентов, народного депутата и журналистов. В кабинете он вручил Сех повестку, в которой говорится, что она должна прибыть "в следственный отдел прокуратуры во Львовской области для участия в допросе в качестве свидетеля по уголовному производству №2013150000000176 от 9.12.2013 года" за подписью следователя Иванкива.

Сопредседатель Львовского регионального штаба национального сопротивления вышла к пикетчикам и сообщила, что открыто уголовное производство по поводу митинга 8 декабря.

Она призвала участников акции пикетировать Львовскую облгосадминистрацию, поскольку, по законодательству, председатель ЛОГА отвечает за соблюдение законности в области.

"Сейчас во Львове происходят репрессии. Олегу Панасу и другим ребятам инкриминируют уголовные преступления, но все мы понимаем, что задержанные - политические заключенные. Мы требуем остановить политические репрессии!", - заявила Сех.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря во Львове на Евромайдане состоялось вече с участием более 15 тысяч человек в поддержку «Марша миллиона» на Майдане Незалежности в Киеве. На митинге звучали разные заявления и призывы. Выступила также сопредседатель Львовского регионального штаба национального сопротивления, народный депутат Украины от ВО «Свобода» Ирина Сех.

9 декабря во Львове неизвестные в гражданской одежде задержали фотокорреспондента Олега Панаса.

Начальник ГУ МВД Украины во Львовской области Александр Рудяк подтвердил факт задержания во Львове гражданина согласно постановлению суда от 8 декабря, в котором речь идет о нарушении им общественного порядка. Панаса этапировали в Киев.

Сех во время пикетирования 9 декабря возле здания Главного управления МВД Украины во Львовской области заявила, что фотографа задержали за участие в акции в Киеве 1 декабря и ему инкриминируют преступления по пяти уголовным статьям.