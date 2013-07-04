Депутат от Свободы облила водой регионала за трибуной ВР
22:30, 04 июля 2013Политика
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В ВР возникла ссора между депутатами от «Свободы» и Партии регионов.
В парламенте снова толкались
В Верховной Раде возникла ссора между депутатами из фракций «Свобода» и Партии регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел после того, как депутат из ПР Олег Царев налил стакан воды и поставил его на трибуну, за которой выступал народный депутат от “Свободы” Олег Панькевич во время рассмотрения проекта постановления о праздновании 1120-летия основания города Ужгорода.
При этом народный депутат от фракции “Свобода” Ирина Сех подошла к трибуне и плеснула водой в Царева.
После чего в ВР возникла ссора между депутатами от «Свободы» и ПР.
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