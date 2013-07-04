Депутат от Свободы облила водой регионала за трибуной ВР

В Верховной Раде возникла ссора между депутатами из фракций «Свобода» и Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел после того, как депутат из ПР Олег Царев налил стакан воды и поставил его на трибуну, за которой выступал народный депутат от “Свободы” Олег Панькевич во время рассмотрения проекта постановления о праздновании 1120-летия основания города Ужгорода.

При этом народный депутат от фракции “Свобода” Ирина Сех подошла к трибуне и плеснула водой в Царева.

После чего в ВР возникла ссора между депутатами от «Свободы» и ПР.