В ГПУ решают, выпускать ли участников акций из СИЗО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины, размещенном на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что завершены первоочередные следственные действия по уголовному производству относительно нарушения общественного порядка и провокаций во время проведения мирных акций в Киеве.

Читайте также: Одного из избитых «Беркутом» ребят перевели из СИЗО в больницу

Кроме того, установлены лица, причастные к нарушениям общественного порядка и нанесению телесных повреждений работникам правоохранительных органов, задержаны подозреваемые, им избраны меры пресечения, допрошены непосредственные свидетели событий и изучены видео- и фотоматериалы.

Органы прокуратуры Киева изучают возможность избрания некоторым ранее арестованным лицам менее жесткой меры пресечения.

Прокуроры - процессуальные руководители, соглашаясь с позицией следователей и учитывая семейные обстоятельства подозреваемых (наличие на иждивении несовершеннолетних детей и пр.), в порядке апелляционного обжалования в ходатайствах будут ставить перед судом вопрос о замене некоторым ранее арестованным лицам меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Однако отмечается, что возможное изменение меры пресечения не освобождает подозреваемые от уголовной ответственности. В случае невыполнения подозреваемым лицом обязанностей, которые предусмотрены той или иной мерой пресечения, к нему повторно может быть применена мера пресечения в виде взятия под стражу.