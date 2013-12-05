Одного из избитых «Беркутом» ребят перевели из СИЗО в больницу

Одного из избитых «Беркутом» ребят, арестованных на два месяца, Владислава Загоровко перевели из Лукьяновского СИЗО в Александровскую клиническую больницу.

Об этом сообщил народный депутат из фракции «УДАР», председатель комитета по правам человека Валерий Пацкан.

По его словам, сейчас он находится в офтальмологическом отделении и пробудет там три дня, где ему предоставят медикаментозное обеспечение в полном объеме.

«Я пообщался с врачами, они обещают предоставить необходимую медицинскую помощь. Я отвез ему необходимые медикаменты», - отметил депутат.

Он подчеркнул, что комитет по вопросам прав человека так же предоставляет необходимую юридическую и медицинскую помощь всем задержанным ребятам.

«Думаю, до завтра каждого из них мы или посетим, или передадим лекарства. Мы работаем по каждому из 10 -ти задержанных. Именно из 10 -ти, поскольку один человек был задержаа возле памятника Ленину 1 декабря. По каждому мы проводим детальную проверку. Пытаемся изменить меру пресечения. Если не задержан работник «Беркута», то эти ребята сейчас тоже должны быть на свободе», - подчеркнул Пацкан.