Смотрите на UNIAN.ua онлайн-трансляцию круглого стола "План действий для страны"

Информационное агентство УНИАН вместе с Телевизионной службой новостей проведут круглый стол "План действий для страны".

В результате народного голосования, в котором приняли участие почти миллион украинцев, УНИАН и ТСН пригласили наиболее уважаемых представителей Украины для поиска путей выхода из ситуации, которая произошла в государстве.

Круглый стол состоится в среду, 11 декабря в 13.00 в пресс - центре УНИАН, по адресу ул. Крещатик, 4, г.Киев.

Онлайн трансляцию круглого стола "План действий для страны" смотрите на сайте unian.ua и tsn.ua.