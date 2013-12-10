Ефремов рассказал, когда Янукович определится с отставкой Захарченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов, после заседания круглого стола относительно поиска путей выхода из сложившегося политического кризиса в стране.

В частности, отвечая на вопросы журналистов, рассматривается ли сегодня вопрос увольнения министра Захарченко, он сказал: «Этот вопрос, вы знаете, кем рассматривается, он рассматривается Президентом. Решение по увольнению принимается Президентом. Насколько я знаю, сейчас работает Генеральная прокуратура, изучаются все обстоятельства. Исходя из окончательного решения, которое подаст на стол генеральный прокурор, будет приниматься соответствующее решение».

Ефремов также отметил, что проблема в стране сейчас стоит очень остро и ее надо решать путем переговоров, когда и представители власти, и представители оппозиции имеют возможность высказать свои точки зрения. Он также добавил, что ему искренне жаль тех людей, которые пострадали 30 ноября и 1 декабря в Киеве.

«Это нельзя допускать в любом цивилизованном обществе. Это неприемлемо», - сказал Ефремов.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью бойцы «Беркута» жестоко разогнали Евромайдан в Киеве. 35 участников акции были задержаны, в отношении их составлены админпротоколы. 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью. Это вызывало возмущение граждан и собрало чрезвычайно массовые акции протеста в Киеве и других городах государства.

1 декабря около полтысячи парней спортивного телосложения прорвали кордон милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя достаточно агрессивно. Находившиеся на месте происшествия журналисты отмечали, что провокаторы выкрикивали лозунги на украинском, а разговаривали между собой на русском языке.

Потом милиция Киева сообщила, что расследует 11 уголовных производств о событиях, связанных с захватом админзданий, другими инцидентами, произошедшими 1 декабря в центре столицы. В рамках расследований этих производств задержано 9 человек.

5 декабря заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Олег Татаров сообщил, что органы внутренних дел открыли уже 64 уголовных производства о правонарушениях во время акций протеста в Киеве.

В то же время Татаров отметил, что на данное время по подозрению в совершении правонарушений задержано уже 14 человек.

6 декабря в Главном следственном управлении Генеральной прокуратуры Украины допросили в качестве свидетеля Захарченко по делу о силовом разгоне Евромайдана.