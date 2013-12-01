Милиция: штурм АП и захват здания КГГА организовали представители «Братства» и «Свободы»

О причастности этих граждан к событиям в центре столицы сообщают активисты, которые недавно были задержаны правоохранительными органами, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

В частности, сообщает МВД, «неправомерные действия возле Кабинета министров Украины были организованы при активном участии около 100 граждан, действия которых координировал гражданин по имени Андрей Фещук. К правонарушениям возле Администрации Президента Украины причастны более 300 радикально настроенных членов организации «Братство», которые действовали под наблюдением Дмитрия Корчинского. Кроме того, задержанные сообщили, что беспорядки возле здания Киевской городской государственной администрации сопровождался представителем Всеукраинского объединения «Свобода» по фамилии Мирошниченко».