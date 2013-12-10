"Титушки" заблокировали вход в Представительство ЕС в Украине (фото)

12:36, 10 декабря 2013
Политика
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Вход в Представительство Европейского Союза в Украине заблокирован

”Титушки” у представительства ЕС в Украине / Фото : Давид Стулик / facebook.com

“Титушки” заблокировали вход в Представительство Европейского Союза в Украине.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Представительства Евросоюза Давид Стулик.

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При этом он разместил фото, на котором видно, что около 20 человек с украинскими флагами стоят перед входом в представительство.

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