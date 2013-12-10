"Титушки" заблокировали вход в Представительство ЕС в Украине (фото)
12:36, 10 декабря 2013Политика
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Вход в Представительство Европейского Союза в Украине заблокирован
”Титушки” у представительства ЕС в Украине / Фото : Давид Стулик / facebook.com
“Титушки” заблокировали вход в Представительство Европейского Союза в Украине.
Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Представительства Евросоюза Давид Стулик.
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При этом он разместил фото, на котором видно, что около 20 человек с украинскими флагами стоят перед входом в представительство.
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