Кузьмин обвинил Представительство ЕС в «провокации» против него

Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин обвиняет Представительство Европейского Союза в Украине в размещении «недостоверной и искаженной информации» относительно его высказываний в адрес председателя Комитета Европарламента по иностранным делам Элмара Брока.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со СМИ Генпрокуратуры, об этом говорится в письме Р.Кузьмина к председателю Представительства ЕС в Украине Яну Томбинскому.

Р.Кузьмин сообщает, что 22 марта этого года Представительством ЕС в Украине распространен пресс-релиз, в котором речь шла о «беспочвенности и необоснованности» его обвинений в адрес Э.Брока.

«Такие обвинения, по версии Представительства ЕС в Украине, прозвучали во время моего недавнего интервью и касались поведения европарламентария во время его последнего визита в Киев в декабре прошлого года», - отметил Р.Кузьмин.

Он предположил, что поводом к появлению такого пресс-релиза стала публикация его научной статьи «Диффамация как средство незаконного влияния на суд и следствие в криминальном процессе Украины» в профессиональном издании - газете «Закон і бізнес» №11 (1101), 16-22 марта 2013 года. При этом Р.Кузьмин обратил внимание Я.Томбинского на то, что эта публикация не является его интервью и не содержит публичных обвинений в адрес европарламентария Э.Брока.

По убеждению Р.Кузьмина, официальные лица Представительства ЕС в Украине, ответственные за подготовку и размещение пресс-релиза, намеренно исказили данный факт.

«Очевидно, основной целью этой согласованной кампании было ни что иное как дискредитировать меня и представить как человека, который оболгал честного и незапятнанного члена Европарламента господина Брока, выдающего себя за сторонника украинской оппозиции», - сказал Р.Кузьмин.

По его словам, подтверждением этому является факт, что на официальном веб-сайте Представительства ЕС в Украине пресс-релиз не был размещен. «Вышеприведенное свидетельствует, что заинтересованные лица Представительства ЕС в Украине сознательно подготовили эту провокацию», - считает Р.Кузьмин.

Он попросил Я.Томбинского в дальнейшем более взвешенно подходить к оценке публикаций в профессиональных юридических изданиях и использовать только проверенные и достоверные данные, которые базируются на фактах, а не на эмоциях отдельных людей.

Р.Кузьмин выразил убеждение, что Я.Томбинский не оставит вне поля зрения этот факт и установит лиц, ответственных за размещение и распространение пресс-релиза. «Ведь пренебрежение этим инцидентом и практика размещения недостоверной и искаженной информации навредит авторитету Представительства ЕС в Украине», - считает Р.Кузьмин.

Справка УНИАН. В своей статье в газете «Закон и бізнес» Р.Кузьмин отмечал, что диффамацию в своей риторике часто используют политики.

«Председатель комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок недавно заявил, что «Кузьмин мог бы доказать, что Тимошенко ответственна и за пятна на луне. И если так будет происходить дальше, то это коснется господина Кузьмина. Мы будем вынуждены принять меры против тех, кто систематически разрушает принципы правового государства».

Используя те же методы, которые используют эти европолитики, у Э.Брока можно было бы спросить, каким образом ему удалось избежать уголовной ответственности и сохранить депутатскую неприкосновенность, когда в 2010 г. немецкие правоохранительные органы направили в Европарламент запрос об аннулировании его депутатской неприкосновенности в связи с выдвинутыми обвинениями в уклонении от уплаты налогов. Или спросить о досуге председателя Европарламента по иностранным делам в сопровождении девушек эскорт-сервиса и большого количества алкоголя в клубе на Троещине в Киеве. Но профессиональная этика не позволяет прокурорам опуститься до уровня этих политиков и использовать против них их же приемы», - написал Р.Кузьмин.

Под диффамацией (лат. diffamatio - оговор, опозорение) традиционно понимают публичное распространение действительных или вымышленных сведений, которые унижают честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или организации, опозорение в печати с целью повлиять на исполнение ими своих обязанностей.