К "5 каналу" пришли "титушки"
20:55, 09 декабря 2013Политика
8932 0
На территорию завода "Ленинская кузница", где находится офис 5 канала, пытались проникнуть "титушки".
Как сообщает «Украинская правда», об этом ведущая "5 канала" Виктория Сюмар сообщила в прямом эфире.
"Титушки", которые могут сейчас управлять войсками, пытались проникнуть на территорию завода "Ленинская кузница", где размещен офис "5канала". Где-то около двух десятков парней. Говорят, что хотят защищать наш канал. Часть из них навеселе", - рассказала она.
"Это уже второй их визит. Они вторично приходят сегодня к "5 каналу", но пока на территорию канала попасть не смогли. Мы обратились в милицию. Ожидаем приезда милицейского наряда", - добавила Сюмар.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter