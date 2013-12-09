К "5 каналу" пришли "титушки"

Как сообщает «Украинская правда», об этом ведущая "5 канала" Виктория Сюмар сообщила в прямом эфире.

"Титушки", которые могут сейчас управлять войсками, пытались проникнуть на территорию завода "Ленинская кузница", где размещен офис "5канала". Где-то около двух десятков парней. Говорят, что хотят защищать наш канал. Часть из них навеселе", - рассказала она.

"Это уже второй их визит. Они вторично приходят сегодня к "5 каналу", но пока на территорию канала попасть не смогли. Мы обратились в милицию. Ожидаем приезда милицейского наряда", - добавила Сюмар.