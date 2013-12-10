Отряд митингующих выдвинулся к Лютеранской
03:02, 10 декабря 2013Политика
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Небольшой отряд из примерно 60 активистов Евромайдана, вооружившись дубинами, выдвинулся от здания КГГА в сторону улицы Лютеранской.
Как сообщают "Вести" с места событий, по пути молодые люди дополняют свою защитную и боевую амуницию различными подручными средствами.
По их информации, на Лютеранскую прибыло несколько автобусов с "титушками".
Сейчас около 60 митингующих от КГГА идут в сторону Лютеранской.
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