Отряд митингующих выдвинулся к Лютеранской

Как сообщают "Вести" с места событий, по пути молодые люди дополняют свою защитную и боевую амуницию различными подручными средствами.

По их информации, на Лютеранскую прибыло несколько автобусов с "титушками".

Сейчас около 60 митингующих от КГГА идут в сторону Лютеранской.