Отряд митингующих выдвинулся к Лютеранской

03:02, 10 декабря 2013
Политика
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Небольшой отряд из примерно 60 активистов Евромайдана, вооружившись дубинами, выдвинулся от здания КГГА в сторону улицы Лютеранской.

Как сообщают "Вести" с места событий, по пути молодые люди дополняют свою защитную и боевую амуницию различными подручными средствами.

По их информации, на Лютеранскую прибыло несколько автобусов с "титушками".

Сейчас около 60 митингующих от КГГА идут в сторону Лютеранской.

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