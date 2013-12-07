Активиста "Дорожного контроля" перевели в СИЗО

Об этом сообщил лидер "Батькивщины" Арсений Яценюк после посещения суда об двадцать третьей часов 6 декабря, пишет Украинская правда.

"При мне милицейское руководство позвонило, и им сообщили, что Дзиндзю приняли в СИЗО", - сказал он.

По словам политика, в середине суда нет никого из числа судей, а только милицейское руководство.

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Яценюк заявил, что оппозиция будет готовить апелляционную жалобу на задержание Дзиндзи.

В полночь подъезд в суд остается заблокированным милицейскими автобусами, а на улице стоят около 30 работников "Беркута".

Яценюк объявил, что акция возвращается на Майдан Независимости. Тогда колонна отправилась в направлении евромайдана.

Как известно, журналиста "Дорожного контроля" Андрея Дзиндзю арестовали на 2 месяца.

Ему инкриминируют ч. 3 ст. 286 УК (незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья пострадавшим).

Милиция задержала Дзиндзю 5 декабря вечером.

Правоохранители сообщили, что задержание происходило в рамках расследования событий на Банковой, где 1 декабря протестующие штурмовали с помощью бульдозера администрацию президента.