Для задержанного активиста "Дорожного контроля" вызвали «скорую»

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас врачи проводят его обследование прямо в зале суда.

В частности, Дзиндзя продолжает находиться под охраной в клетке судебного зала.

Судьи и прокурора в зале нет, но много милиционеров, есть журналисты и четверо народных депутатов.

Как сообщалось, Дзиндзю 5 декабря задержали работники УБОПа. Его обвиняют в участии в столкновениях возле Администрации Президента 1 декабря. В частности, по данным «Свободы», ему инкриминируют похищение грейдера, с помощью которого неизвестные в масках пытались прорвать кордон правоохранителей.

В то же время коллеги журналиста утверждают, что он снимал репортаж на акции протеста и противоправных действий не совершал.

Вместе с Дзиндзей 5 декабря был задержан и его коллега Сергей Хаджинов, которого впоследствии отпустили. Он утверждает, что правоохранители их жестоко били.

Сегодня Шевченковский райсуд Киева должен избрать меру пресечения задержанному активисту Дзиндзе. В настоящее время в заседании суда объявлен перерыв в связи с требованием адвоката активиста предоставить для ознакомления ходатайство следствия об избрании меры пресечения Дзиндзе в виде взятия под стражу сроком на 2 месяца.