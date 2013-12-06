Для задержанного активиста "Дорожного контроля" вызвали «скорую»
Народные депутаты и активисты вызвали в суд для активиста общественной организации “Дорожный контроль” Андрея Дзиндзи «скорую помощь».
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас врачи проводят его обследование прямо в зале суда.
В частности, Дзиндзя продолжает находиться под охраной в клетке судебного зала.
Судьи и прокурора в зале нет, но много милиционеров, есть журналисты и четверо народных депутатов.
Как сообщалось, Дзиндзю 5 декабря задержали работники УБОПа. Его обвиняют в участии в столкновениях возле Администрации Президента 1 декабря. В частности, по данным «Свободы», ему инкриминируют похищение грейдера, с помощью которого неизвестные в масках пытались прорвать кордон правоохранителей.
В то же время коллеги журналиста утверждают, что он снимал репортаж на акции протеста и противоправных действий не совершал.
Вместе с Дзиндзей 5 декабря был задержан и его коллега Сергей Хаджинов, которого впоследствии отпустили. Он утверждает, что правоохранители их жестоко били.
Сегодня Шевченковский райсуд Киева должен избрать меру пресечения задержанному активисту Дзиндзе. В настоящее время в заседании суда объявлен перерыв в связи с требованием адвоката активиста предоставить для ознакомления ходатайство следствия об избрании меры пресечения Дзиндзе в виде взятия под стражу сроком на 2 месяца.