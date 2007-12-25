Яценюк обещал нардепам красивую картинку, но за текст не поручился
17:23, 25 декабря 2007Политика
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В Раде появился «пресс-поинт»
Сегодня на заседании Верховной Рады спикер парламента Арсений Яценюк поинформировал нардепов о том, что в кулуарах оборудовано специальное место для интервью и общения нардепов с прессой.
Пресс-поинт, как назвал это место Яценюк, оборудован трибункой, местами для подключения микрофонов и всем необходимым для того, чтобы давать «красивую картинку» из Верховной Рады.
"Я не уверен, что по тексту будет очень хорошо, но по картинке будет очень красиво", - с такими словами спикер, призвал депутатов вносить идеи относительно налаживания работы пресс-поинта. Также Яценюк добавил, что в случае необходимости в Раде может появиться еще одна подобная площадка.
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