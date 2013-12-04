Попов рассказал, почему не был на митинге в Мариинском парке

«Вы видите, что происходит в Киеве. Даже при желании у меня нет времени ходить на митинги. Нужно обеспечить нормальное функционирование городского хозяйства, скоординированную работу всех служб», – сказал Александр Попов.

Руководитель города отметил, что Президент Виктор Янукович «поставил четкую задачу: хозяйство Киева должно работать как часы, киевляне не должны чувствовать никаких неудобств». «В работе транспорта, коммунального хозяйства, обеспечении столицы продуктами питания и так далее не должно быть сбоев», – сказал Александр Попов.

Напомним, что в среду в помещении Печерской районной в городе Киеве государственной администрации под председательством главы КГГА Александра Попова состоялось аппаратное совещание по актуальным вопросам обеспечения жизнедеятельности столицы.

Как отмечает пресс-служба КГГА, при участии директоров департаментов, начальников управлений, директоров коммунальных предприятий и глав районов были рассмотрены вопросы работы общественного транспорта, стабильного функционирования жилищно-коммунального хозяйства, своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, больничных и образовательных заведений Киева и тому подобное.

Председатель КГГА Александр Попов дал поручение соответствующим структурным подразделениям столичной администрации принять все необходимые меры для обеспечения нормального функционирования города на время проведения массовых акций в центре столицы.