Милиция выбивает показания из парней, которых подозревают в провокациях под АП - защитник (видео)

Им инкриминируют организацию и участие в массовых беспорядках на Банковой. Согласно сообщению прокуроров, все задержанные действовали совместно в составе от 300 до 500 человек, которые нанесли побои 70 сотрудникам милиции.

По теме: Суд на 2 месяца арестовал всех девятерых участников беспорядков возле АП

В то же время, такое утверждение имеет расхождения с данными медиков. Защитники подозреваемых утверждают, что дела «шьют» невиновным, из них выбивают показания, не соблюдая их права на защиту, сообщает Радио Свобода.

39-летний продюсер, экс-директор группы «Океан Эльзы» Юрий Болотов - отец двоих детей, который к политике никакого отношения не имеет. К улице Банковой 1 декабря он пришел с площади Независимости посмотреть, что там происходит. Зато его избил "Беркут" и теперь ему инкриминируют нарушение ст.294 Уголовного кодекса Украины - организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, захватом зданий.

Адвокат Юрия Болотова Сергей Скуратовский рассказал Радио Свобода, что в течение суток не смог реализовать законного права на свидание со своим клиентом, от него уклонялся следователь, он не мог даже выяснить место пребывания своего подзащитного. Кроме того, подтвердил адвокат, за прошедшие сутки с Юрия Болотова буквально выбивали показания.

«Как сейчас выяснилось, пока мы боролись, чтобы нас допустили, следователи выбивали необходимые показания и сами составляли документы для суда. Те факты, которые все видели в интернете, это лишь один из фактов. К тому времени, пока их привезли, такую ​​работу с ними проводили не раз. Все это было в унизительной форме. Лица лежали. Как мне рассказал мой клиент, он находился на бетонном полу в помещении, где не было обогрева. Время от времени его продолжали бить», - говорит защитник.

В целом среди задержанных за участие в провокации на Банковой 1 декабря девять человек: Сергей Нужненко, Егор тревира, Владислав Загородний, инженер-проектировщик Александр Остащенко, безработный Ярослав Притуленко, архитектор Николай Лазаровський, журналист из Днепропетровска Валерий Гарагунц и уже упомянутый Юрий Болотов. С самого утра 3 декабря пятерых из них привезли из больницы, где они были в спецпалатах, которые, условно говоря, арендует милиция.