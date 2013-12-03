«Шахтер» выиграл у «Черноморца» в центральном матче тура Премьер-лиги

Донецкий «Шахтер» выиграл у одесского «Черноморца» в центральном матче 18-го тура украинской футбольной Премьер-лиги.

Как сообщает корреспондент УНИАН, после этой победы горняки упрочили свое лидерство.

Первая половина матча проходила с явным преимуществом одесситов, которые много атаковали. Но, мяч так ни разу не залетел в ворота гостей. А на последней минуте тайма «Шахтер» подавал угловой, после которого точным ударом поразил ворота «Черноморца» Луис Адриано.

Во втором тайме на поле шла приблизительно равная борьба, в которой горняки без труда удержали преимущество.

Таким образом, горняки воспользовались осечками главных конкурентов, потерявших очки в этом туре – «Черноморца», харьковского «Металлиста» и днепропетровского «Днепра» - увеличив свой отрыв перед зимней паузой. На данный момент у «Шахтера» 38 очков, киевского «Динамо» - 33, «Металлиста» и «Черноморца» - по 32, «Днепра» - 31.

Как сообщал УНИАН, осенняя часть сезона 2013/14 завершится 4 декабря доигровкой матча «Днепр» - «Металлист», который ранее был прерван из-за проблем с освещением на стадионе «Днепр-Арена». Счет игры после первого тайма 2:1 в пользу днепропетровцев.

Сезон возобновится после зимней паузы 1 марта.