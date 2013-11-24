Регионал: Мы готовы жить по-европейски, но нам надо подготовиться

Об этом он заявил во время митинга на Михайловской площади в Киеве.

«Предприниматели и профсоюзы организовали этот митинг и пришли единой командой с тем, чтобы сказать: мы сегодня готовы идти в Европу, но есть вопросы, связанные с нашей экономической ситуацией. Мы сегодня не можем позволить себе бездумно подписать соглашение», - заявил Турманов.

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«Будущее Украины в наших руках, и мы готовы жить по-европейски. Но нам надо подготовиться, ведь те условия, которые нам ставят, неприемлемы на сегодня», - отметил он.

«Поэтому Правительство приняло взвешенное решение – приостановило евроинтеграцию, но это не говорит о том, что мы закрыли двери, консультации будут продолжаться», - подчеркнул Виктор Турманов.

«Но мы должны дать шанс нашим промышленникам, которые находятся в очень сложной ситуации, развить нашу экономику, создать рабочие места, сделать все для того, чтобы мы были готовы подписать Соглашение об ассоциации», - сказал он.