Приостановление евроинтеграции не означает желания Украины вступить в Таможенный союз – Азаров

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире программы Шустер live на телеканале «Интер».

«Я говорил: если в течение десяти лет, которые определены переходным периодом нашего Соглашения с Европейским Союзом, мы свою экономику не переведем на стандарты, действующие в ЕС, то это означает крах нашего государства. Потому что мы превратимся в придаток… Я же не говорю о Таможенном союзе. Не нужно противопоставлять. Это специально делается: раз мы отложили подписание, значит, вы хотите в Таможенный союз. Кто это сказал?», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабмин принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Соглашение предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.