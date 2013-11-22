Украина может вернуться к работе над подписанием Соглашения с ЕС через полгода - премьер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире программы Шустер live на телеканале «Интер».

«Мы призываем отнестись к этому с пониманием, сесть (ЕС, РФ и Украине – УНИАН) сесть за стол переговоров, и обсудить цену на газ, и снятие торговых барьеров, восстановление объемов торговли и затем – восстановление переговорного процесса», - сказал Азаров.

По теме: Азаров заверяет, что приостановка евроинтеграции не является историческим событием

«Я ничего трагического в этом решении не вижу. И абсолютно никакой трагедии не вижу, не вижу ничего исторического в этом вопросе, если мы через полгода вернемся к этому вопросу», - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабмин принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Соглашение предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.