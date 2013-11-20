Оппозиция готова выторговать закон о лечении Тимошенко за закон о прокуратуре

Народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин заявил, что оппозиция отзывает все поправки к законопроекту о прокуратуре, и готова поддержать его как закон в редакции, предложенной Президентом Украины Виктором Януковичем, ради разработки законопроекта о лечении Юлии Тимошенко за границей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании комитета.

По словам Кожемякина, лидеры оппозиции поручили ему сделать заявление о том, что народные депутаты от оппозиции отзывают все свои поправки к законопроекту о прокуратуре, которые предлагались ко второму чтению. Он отметил, что к законопроекту всеми депутатами парламента было внесено 804 поправки.

Кожемякин подчеркнул, что оппозиция предлагает принять законопроект о прокуратуре в редакции, предложенной Президентом Януковичем. По его словам, оппозиция идет на это с тем, чтобы дать возможность наработать и принять в сессионном зале законопроект о лечении заключенных за границей.

При этом он предложил членам комитета перенести заседание комитета с тем, чтобы дать возможность рабочей группе по подготовке законопроекта о лечении заключенных за границей наработать соответствующий законопроект. Но за это предложение проголосовали лишь 7 народных депутатов – членов комитета, против - 9, и решение не было принято.

Как известно, сегодня был сделан перерыв в заседании рабочей группы, поскольку в 15 часов должно было начаться заседание Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Часть членов комитета являются и членами рабочей группы.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении внесенный Президентом Украины законопроект «О прокуратуре», принятие которого необходимо для подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Принять данный закон в целом депутаты намереваются в четверг, 21 ноября, вместе с еще двумя евроинтеграционными законами – о совершенствовании избирательного законодательства и о возможности заключенных лечиться за границей.

Принятие этих трех документов необходимо для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС на саммите, который состоится в Вильнюсе 28-29 ноября.