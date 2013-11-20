Оппозиция готова выторговать закон о лечении Тимошенко за закон о прокуратуре

16:18, 20 ноября 2013
Политика
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Оппозиция отзывает все поправки к законопроекту о прокуратуре и готова поддержать его как закон в редакции, предложенной Президентом Украины Виктором Януковичем.

Андрей Кожемякин заявил, что оппозиция готова принять президентский законопроект

Народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин заявил, что оппозиция отзывает все поправки к законопроекту о прокуратуре, и готова поддержать его как закон в редакции, предложенной Президентом Украины Виктором Януковичем, ради разработки законопроекта о лечении Юлии Тимошенко за границей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании комитета.

По словам Кожемякина, лидеры оппозиции поручили ему сделать заявление о том, что народные депутаты от оппозиции отзывают все свои поправки к законопроекту о прокуратуре, которые предлагались ко второму чтению. Он отметил, что к законопроекту всеми депутатами парламента было внесено 804 поправки.

Кожемякин подчеркнул, что оппозиция предлагает принять законопроект о прокуратуре в редакции, предложенной Президентом Януковичем. По его словам, оппозиция идет на это с тем, чтобы дать возможность наработать и принять в сессионном зале законопроект о лечении заключенных за границей.

При этом он предложил членам комитета перенести заседание комитета с тем, чтобы дать возможность рабочей группе по подготовке законопроекта о лечении заключенных за границей наработать соответствующий законопроект. Но за это предложение проголосовали лишь 7 народных депутатов – членов комитета, против - 9, и решение не было принято.

Как известно, сегодня был сделан перерыв в заседании рабочей группы, поскольку в 15 часов должно было начаться заседание Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Часть членов комитета являются и членами рабочей группы.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении внесенный Президентом Украины законопроект «О прокуратуре», принятие которого необходимо для подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Принять данный закон в целом депутаты намереваются в четверг, 21 ноября, вместе с еще двумя евроинтеграционными законами – о совершенствовании избирательного законодательства и о возможности заключенных лечиться за границей.

Принятие этих трех документов необходимо для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС на саммите, который состоится в Вильнюсе 28-29 ноября.

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