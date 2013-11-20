Кокс и Квасьневский покинули ВР, в заседании рабочей группы перерыв

Объявлен перерыв в заседании парламентской рабочей группы по подготовке законопроекта о лечении заключенных за границей.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявлен на неопределенный срок.

Представители фракции Партии регионов, которые входят в состав рабочей группы, настаивали на перерыве, поскольку в 15.00 в этом же помещении должно начаться заседание Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Председатель этого комитета Андрей Кожемякин предложил председателю рабочей группы Геннадию Васильеву, который является членом комитета, перенести заседание комитета с тем, чтобы продолжить заседание рабочей группы. Однако представители фракции Партии регионов с этим не согласились.

В заседании рабочей группы объявлен перерыв до завершения заседания комитета ВР.

Как известно, сегодня на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности должен быть рассмотрен вопрос подготовки законопроекта о прокуратуре ко второму чтению и ряд других вопросов.

Народный депутат Ирина Луценко (фракция “Батькивщина”) заявила, что вся эта ситуация свидетельствует о том, что представители Партии регионов пытаются затянуть подготовку законопроекта о лечении заключенных за границей.

Кокс и Квасьневский покинули Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, они участвовали в заседании рабочей группы по подготовке законопроекта по лечению заключенных за рубежом.

Они не ответили ни на один вопрос журналистов по поводу того, вернутся ли они еще сегодня на заседании рабочей группы и видят ли они прогресс в решении вопроса о возможности лечения Тимошенко за границей.