Запрети то, не знаю что

Новость не прошла незамеченной, а в одной из информационных лент даже зачем-то сопровождалась сообщением, что на сайте Верховной Рады текст законопроекта отсутствует, но зато в интернете есть текст другого законопроекта, написанного еще в 2005 году. Ссылка на сайт «Свободы» действительно приводила на проект закона «О запрете коммунистической идеологии в Украине» за подписью Олега Тягнибока от 1 ноября 2005 года. Но, при этом, текст свежего законопроекта имеется и на сайте Рады.

Формально это два разных документа, несмотря на идентичные заголовки и содержание. Хотя более-менее бросающихся в глаза отличий между ними на семистраничный текст наберется не больше дюжины. Практически просто внесли несколько редакторских правок, не меняющих сути. И автор практически тот же. Точнее, автор текста неизвестен. Известно, что вносил законопроект в 2005 году Тягнибок, а в 2013 – в соавторстве с однопартийцем Мохником. Но отличий в двух документах слишком мало, чтобы говорить о существенной переработке и соавторстве. Так что можно только предполагать, внесены ли правки самим Тягнибоком, Мохником, первым с подачи второго или вторым под руководством первого.

Правки в первоначальном тексте интересны нам потому, что могут показать, насколько и как эволюционируют мысли в партии или даже в отдельно взятой партийной голове за короткий по историческим меркам, но не маленький для человека промежуток времени. В нашем случае – за восемь лет, отделяющих появление первого текста от появления второго. Законопроект состоит из историко-теоретической преамбулы, одиннадцати статей и нескольких переходных положений. Основная часть редакторских правок содержится в преамбуле, которая посвящена преступлениям коммунистического режима в Украине.

Сравнительная характеристика

Прежде всего, в новом документе продлили оккупацию. В новой редакции законопроекта большевистской России ставится в вину «оккупация в 1919 – 1991 гг», а в предыдущей версии упоминалась лишь «военно-политическая оккупация 1918 – 1921 гг». Можно, конечно, допустить, что речь идет об опечатке, и в старой редакции вместо 1921 года тоже подразумевался 1991. Тем более, что в обеих этот год упоминается, как год обретения государственной независимости. Иначе придется предположить, что восемь лет назад Тягнибок и его партия не считали период с окончания Гражданской войны до распада СССР периодом оккупации Украины большевиками.

Интереснее выглядит замена 1918 года на 1919. Большевики действительно брали Киев и контролировали значительную часть территории Украины и в феврале 1918, и в феврале 1919 года, но довольно быстро теряли контроль. Так что в 1918 году Украина почти весь год была оккупирована немцами, а в 1919 – белыми. Да и в 1920-м некоторое время Правобережье с Киевом и юг с Крымом были заняты войсками Пилсудского и Врангеля. Возможно, автор законопроекта берет за точку отсчета четвертое взятие Киева красными 14 декабря 1919 года или второе, имевшее место 5 февраля того же года. Во всяком случае, представление об истории Гражданской войны у него по каким-то причинам за последние годы изменилось.

На первый взгляд непонятна перестановка слов в перечислении мотивов, исходя из которых коммунистический режим, по мнению авторов, осуществлял свои антиукраинские преступления. В первой редакции текста это мотивы «политического, социального, классового, национального и религиозного характера». Во второй классовые мотивы передвинуты на последнее место – после национальных и религиозных. Казалось бы, произвольный перечень, в результате, приобретает какую-то внутреннюю логику. Ведь никто не стал бы переставлять слова в тексте просто так, только чтобы переставить. И почему-то в этой логике индивидуальный или коллективный автор пересмотрел свои взгляды восьмилетней давности по поводу значимости классового фактора в поведении большевиков.

Проговорочки

Более существенно изменилась формулировка еще одного большевистского преступления. Законопроект образца 2005 года говорит о нескольких волнах уничтожения украинской интеллигенции. В новой редакции слово «интеллигенция» исправлено на слово «элита». Показательно, что к моменту этого исправления партия, подающая законопроект, доросла до статуса полноценной политической элиты со своей властью на местах и парламентской фракцией. А тут на днях как раз попалось на глаза нестандартное определение элиты, приведенное в колонке российской журналистки Ирины Ясиной: «элита – это животноводческий термин, выбранный в качестве самоназвания группой лиц, укравшей сумму денег».

Зачем-то в новой редакции законопроекта уничтожили на полмиллиона больше соотечественников, чем в прошлой. Если восемь лет назад количество жертв коммунистических преступлений определялось как «более 20 миллионов украинцев», то сейчас это уже «более 20,5 миллиона». Уточненное в сторону увеличения, это число все равно содержит неопределенную приставку «более», но, имея один разряд после запятой, производит авторитетное впечатление более достоверного.

Показательны еще две редакционных правки в том же достаточно длинном предложении. Согласно одной из них, часть из упомянутых миллионов «погибли в империалистических войнах, развязанных Советским Союзом». В то время, как предыдущая редакция называла их «уничтоженными второй мировой войной, развязанной в том числе Советским Союзом». В другом месте новой редакции на эту тему говорится о «преступном сговоре коммунистического СССР и национал-социалистической Германии, который положил начало Второй мировой войне». А старая редакция следствием «преступного сговора» называет только оккупацию Западной Украины. Таким образом новая редакция демонстрирует попытку автора существенно усилить вину Советского Союза в развязывании Второй мировой войны, даже делая СССР основным (по крайней мере, первым) ее инициатором.

Третья правка в этом предложении касается судеб украинцев, «рассеянных по многочисленным «ударно-комсомольским» стройкам», согласно новой редакции, или «рассеянных по многочисленным ударно-комсомольским целинам и БАМам» в предыдущем варианте. Она, разумеется, носит чисто литературный характер, тем и интересна. Какие-либо нарицательные, хотя и конкретные «целины и БАМы», было решено опустить. Видимо, как названия, мало что говорящие современному избирателю. Характеристика строек как ударно-комсомольских осталась, но была взята в саркастические кавычки.

В пункте, посвященном Голодомору, увеличился перечень стран, высшими законодательными органами которых он признан геноцидом. Если в законопроекте 2005 года назывались четыре страны, то через восемь лет их количество возросло до десяти. При этом в обеих редакциях на всякий случай добавлено «и другие». Кроме того в новой редакции страны расставлены в алфавитном порядке, а их названия даны полностью. Аргентина, например, стала Аргентинской Республикой. Возможно, автор за прошедшее время узнал, что в законопроектах страны нужно называть именно так.

Сталин без Мао

Разобравшись с преамбулой, пора перейти к тексту статей законопроекта, в котором бросающихся в глаза правок намного меньше. В перечень проявлений коммунистической идеологии, данный в скобках после заявления, что коммунистическая идеология во всех ее проявлениях запрещается, восемь лет назад попали марксизм, ленинизм, сталинизм, троцкизм, коммунизм, большевизм, маоизм и прогрессивный социализм. В нынешней редакции маоизм и прогрессивный социализм из перечня исчезли, а коммунизм, ранее зажатый между троцкизмом и большевизмом, перекочевал на первое место.

Исчезновение прогрессивного социализма из перечня понятно. Тем, кто с удивлением наткнулся на это неизвестное и малопонятное название, имеет смысл напомнить, что оно произведено от названия политической партии, возглавляемой Наталией Витренко. В то время, как писалась первая редакция, рейтинг украинских прогрессивных социалистов был сопоставим с рейтингом «Свободы», поскольку оба показателя были намного ближе к социологической погрешности, чем к проходному барьеру. Сейчас свободовцы вышли на уровень витренковцев тринадцатилетней давности, когда у тех была парламентская фракция, рейтинг, партийный лидер с шансами оказаться во втором туре выборов в качестве удобного соперника и репутация технологического проекта власти. Витренковцы за последние восемь лет опустились еще ниже, а их неоригинальная и невнятная идеология перестала представлять для «Свободы» какой-то интерес.

Менее понятно исчезновение маоизма. Если Тягнибок его убрал, чтобы не ссорится с китайскими властями, то зря. В мире еще не изобрели такой сильный идеологический микроскоп, чтобы с его помощью китайская правящая партия смогла рассмотреть украинскую оппозиционную и обратить на нее внимание. Перевод коммунизма на первую позицию в списке, в общем, понятнее. Но в результате еще менее понятно становится, зачем вообще перечислять разновидности коммунизма, если его предлагается запретить и в целом.

Тягнибок снимает запрет на красный флаг и красную звезду

Изменились за восемь лет и взгляды «Свободы» на коммунистическую символику. Из перечня запрещенных изображений исчезли красная пятиконечная звезда, красный флаг, гербы и флаги советских республик. Государственные флаги и гербы СССР и УССР остались в «черном списке», как и «соединение» серпа и молота. Кстати, именно «соединение» упомянуто неспроста. Ведь серп и молот держит в когтях орел на гербе Австрии, что декларирует социалистический характер государственной идеологии этой страны. Так что серп с молотом, будучи «разъединенными», хоть и остаются левой символикой, но избавляют «Свободу» и Украину от потенциальных нежелательных проблем, которые могут возникнуть при попытке запретить австрийский флаг.

Впрочем, мы отвлеклись. Старая редакция законопроекта включала в перечень коммунистической, а, значит, запрещенной символики изображения вождей мирового коммунистического движения (Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и других). В новой редакции «вождей» поменяли на «деятелей» (оставив в скобках те же фамилии и неназванных других). То ли стремились таким образом расширить круг запрещенных изображений, то ли прорвалось подсознательное. Ведь «Свободу» тоже упрекают в том, что за прошедшие восемь лет ее «вожди» превратились в «деятелей».

Вместо красной звезды и красного флага в новой редакции фигурируют «флаги и другая атрибутика коммунистических организаций». С одной стороны, красный флаг со звездой должны попадать под такое определение автоматически. С другой стороны, они не названы прямо. Что, опять же, заставляет вернуться к теме нежелания ссоры с имеющим красный флаг Китаем и задуматься над причинами такой предупредительности. Кстати, такого же цвета, например, флаг Турции, а флаг Туниса – еще и с красной звездой. В результате правок в текущей редакции законопроекта эти флаги не попадают под действие закона даже в том маловероятном случае, если он будет принят, - поскольку являются флагами государств, а не коммунистических организаций.

Ускользающая идеология

Последние существенные правки связаны со статьей № 8. В старой редакции она носила название «Черная книга коммунизма и Национальный институт трагедии и героизма Украинского народа». В новой – «Украинский институт национальной памяти и Черная книга коммунизма». И редактура здесь не только в перестановке слов и смене названия института. Больше может сказать первая часть статьи. «В память жертв коммунизма и с целью воспитания патриотизма основывается Национальный институт трагедии и героизма Украинского народа», - гласит старая редакция, и ненавязчиво добавляет после запятой, - «который располагается в центральной части Киева».

В новой редакции говорится, что в память тех же жертв и с той же целью уже действует Украинский институт национальной памяти. И уточнение местоположения после запятой уже выглядит как констатация факта. Да, действительно, Липская 16. Вместо создания несуществующего института законопроект предлагает использовать уже существующий. Но дело в том, что об Украинском институте национальной памяти было известно уже за полгода написания старой редакции. Ющенко в своем указе от 11 июля 2005 года поручал Кабмину создать такой институт до 26 ноября того же года. Об этой инициативе сразу широко раструбили, как и обо всех аналогичных инициативах Ющенко. Статусные националистические историки засели за разработку устава, структуры и направлений работы института, которому маячил статус государственного департамента. А Тягнибок в это время писал законопроект про институт совсем с другим названием…

Остается открытым вопрос, чем институт не устраивал руководство «Свободы» тогда, и чем устраивает сейчас. Ведь речь идет даже не об институте, который таки был создан при Ющенко. В 2010 году после президентских выборов с поста директора института был уволен националист Юхновский и заменен коммунистом Солдатенко, а в следующем году институт был ликвидирован как центральный орган исполнительной власти и передан Кабмину вместе с домом на Липской, 16.

На этом можно закончить перечень отличий законопроекта 2005 года от его нынешнего собрата. Основное же сходство их в том, что ни предыдущий, ни нынешний не дают представления и четких расшифровок о том, что же такое коммунистическая идеология, за какие мыслепреступления авторы законопроекта предлагают карать, и какие конкретно идеи запрещается пропагандировать. Запрещенная коммунистическая символика перечисляется довольно тщательно, а вот о запрещенных коммунистических идеях не сказано ничего, кроме того, что они запрещены.

Вряд ли автор или авторы законопроекта неспособны дать определение и назвать отличительные признаки политической идеологии – они сами руководят политической партией и любят бравировать своей идеологической принципиальностью. Но, ни определения, ни отличительных признаков коммунистической идеологии, ни ссылок на другие документы, в которых о них можно получить представление, мы в законопроекте не наблюдаем.

Игорь Гридасов