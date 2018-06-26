Вносил законопроект в 2005 году Тягнибок, а в 2013 – в соавторстве с однопартийцем Мохником

Запрети то, не знаю что

10:30, 12 ноября 2013
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Пока политизированная публика отвлечена другими вещами, перед ее рассеянным взором мелькнул один любопытный документ. В прошлый понедельник Верховная Рада зарегистрировала законопроект «О запрете коммунистической идеологии в Украине» за подписью свободовцев Тягнибока и Мохника.

Вносил законопроект в 2005 году Тягнибок, а в 2013 – в соавторстве с однопартийцем Мохником

Новость не прошла незамеченной, а в одной из информационных лент даже зачем-то сопровождалась сообщением, что на сайте Верховной Рады текст законопроекта отсутствует, но зато в интернете есть текст другого законопроекта, написанного еще в 2005 году. Ссылка на сайт «Свободы» действительно приводила на проект закона «О запрете коммунистической идеологии в Украине» за подписью Олега Тягнибока от 1 ноября 2005 года. Но, при этом, текст свежего законопроекта имеется и на сайте Рады.

Формально это два разных документа, несмотря на идентичные заголовки и содержание. Хотя более-менее бросающихся в глаза отличий между ними на семистраничный текст наберется не больше дюжины. Практически просто внесли несколько редакторских правок, не меняющих сути. И автор практически тот же. Точнее, автор текста неизвестен. Известно, что вносил законопроект в 2005 году Тягнибок, а в 2013 – в соавторстве с однопартийцем Мохником. Но отличий в двух документах слишком мало, чтобы говорить о существенной переработке и соавторстве. Так что можно только предполагать, внесены ли правки самим Тягнибоком, Мохником, первым с подачи второго или вторым под руководством первого.

Правки в первоначальном тексте интересны нам потому, что могут показать, насколько и как эволюционируют мысли в партии или даже в отдельно взятой партийной голове за короткий по историческим меркам, но не маленький для человека промежуток времени. В нашем случае – за восемь лет, отделяющих появление первого текста от появления второго. Законопроект состоит из историко-теоретической преамбулы, одиннадцати статей и нескольких переходных положений. Основная часть редакторских правок содержится в преамбуле, которая посвящена преступлениям коммунистического режима в Украине.

Сравнительная характеристика

Прежде всего, в новом документе продлили оккупацию. В новой редакции законопроекта большевистской России ставится в вину «оккупация в 1919 – 1991 гг», а в предыдущей версии упоминалась лишь «военно-политическая оккупация 1918 – 1921 гг». Можно, конечно, допустить, что речь идет об опечатке, и в старой редакции вместо 1921 года тоже подразумевался 1991. Тем более, что в обеих этот год упоминается, как год обретения государственной независимости. Иначе придется предположить, что восемь лет назад Тягнибок и его партия не считали период с окончания Гражданской войны до распада СССР периодом оккупации Украины большевиками.

Интереснее выглядит замена 1918 года на 1919. Большевики действительно брали Киев и контролировали значительную часть территории Украины и в феврале 1918, и в феврале 1919 года, но довольно быстро теряли контроль. Так что в 1918 году Украина почти весь год была оккупирована немцами, а в 1919 – белыми. Да и в 1920-м некоторое время Правобережье с Киевом и юг с Крымом были заняты войсками Пилсудского и Врангеля. Возможно, автор законопроекта берет за точку отсчета четвертое взятие Киева красными 14 декабря 1919 года или второе, имевшее место 5 февраля того же года. Во всяком случае, представление об истории Гражданской войны у него по каким-то причинам за последние годы изменилось.

На первый взгляд непонятна перестановка слов в перечислении мотивов, исходя из которых коммунистический режим, по мнению авторов, осуществлял свои антиукраинские преступления. В первой редакции текста это мотивы «политического, социального, классового, национального и религиозного характера». Во второй классовые мотивы передвинуты на последнее место – после национальных и религиозных. Казалось бы, произвольный перечень, в результате, приобретает какую-то внутреннюю логику. Ведь никто не стал бы переставлять слова в тексте просто так, только чтобы переставить. И почему-то в этой логике индивидуальный или коллективный автор пересмотрел свои взгляды восьмилетней давности по поводу значимости классового фактора в поведении большевиков.

Проговорочки

Более существенно изменилась формулировка еще одного большевистского преступления. Законопроект образца 2005 года говорит о нескольких волнах уничтожения украинской интеллигенции. В новой редакции слово «интеллигенция» исправлено на слово «элита». Показательно, что к моменту этого исправления партия, подающая законопроект, доросла до статуса полноценной политической элиты со своей властью на местах и парламентской фракцией. А тут на днях как раз попалось на глаза нестандартное определение элиты, приведенное в колонке российской журналистки Ирины Ясиной: «элита – это животноводческий термин, выбранный в качестве самоназвания группой лиц, укравшей сумму денег».

Зачем-то в новой редакции законопроекта уничтожили на полмиллиона больше соотечественников, чем в прошлой. Если восемь лет назад количество жертв коммунистических преступлений определялось как «более 20 миллионов украинцев», то сейчас это уже «более 20,5 миллиона». Уточненное в сторону увеличения, это число все равно содержит неопределенную приставку «более», но, имея один разряд после запятой, производит авторитетное впечатление более достоверного.

Исчезновение прогрессивного социализма из перечня понятно

Показательны еще две редакционных правки в том же достаточно длинном предложении. Согласно одной из них, часть из упомянутых миллионов «погибли в империалистических войнах, развязанных Советским Союзом». В то время, как предыдущая редакция называла их «уничтоженными второй мировой войной, развязанной в том числе Советским Союзом». В другом месте новой редакции на эту тему говорится о «преступном сговоре коммунистического СССР и национал-социалистической Германии, который положил начало Второй мировой войне». А старая редакция следствием «преступного сговора» называет только оккупацию Западной Украины. Таким образом новая редакция демонстрирует попытку автора существенно усилить вину Советского Союза в развязывании Второй мировой войны, даже делая СССР основным (по крайней мере, первым) ее инициатором.

Третья правка в этом предложении касается судеб украинцев, «рассеянных по многочисленным «ударно-комсомольским» стройкам», согласно новой редакции, или «рассеянных по многочисленным ударно-комсомольским целинам и БАМам» в предыдущем варианте. Она, разумеется, носит чисто литературный характер, тем и интересна. Какие-либо нарицательные, хотя и конкретные «целины и БАМы», было решено опустить. Видимо, как названия, мало что говорящие современному избирателю. Характеристика строек как ударно-комсомольских осталась, но была взята в саркастические кавычки.

В пункте, посвященном Голодомору, увеличился перечень стран, высшими законодательными органами которых он признан геноцидом. Если в законопроекте 2005 года назывались четыре страны, то через восемь лет их количество возросло до десяти. При этом в обеих редакциях на всякий случай добавлено «и другие». Кроме того в новой редакции страны расставлены в алфавитном порядке, а их названия даны полностью. Аргентина, например, стала Аргентинской Республикой. Возможно, автор за прошедшее время узнал, что в законопроектах страны нужно называть именно так.

Сталин без Мао

Разобравшись с преамбулой, пора перейти к тексту статей законопроекта, в котором бросающихся в глаза правок намного меньше. В перечень проявлений коммунистической идеологии, данный в скобках после заявления, что коммунистическая идеология во всех ее проявлениях запрещается, восемь лет назад попали марксизм, ленинизм, сталинизм, троцкизм, коммунизм, большевизм, маоизм и прогрессивный социализм. В нынешней редакции маоизм и прогрессивный социализм из перечня исчезли, а коммунизм, ранее зажатый между троцкизмом и большевизмом, перекочевал на первое место.

Исчезновение прогрессивного социализма из перечня понятно. Тем, кто с удивлением наткнулся на это неизвестное и малопонятное название, имеет смысл напомнить, что оно произведено от названия политической партии, возглавляемой Наталией Витренко. В то время, как писалась первая редакция, рейтинг украинских прогрессивных социалистов был сопоставим с рейтингом «Свободы», поскольку оба показателя были намного ближе к социологической погрешности, чем к проходному барьеру. Сейчас свободовцы вышли на уровень витренковцев тринадцатилетней давности, когда у тех была парламентская фракция, рейтинг, партийный лидер с шансами оказаться во втором туре выборов в качестве удобного соперника и репутация технологического проекта власти. Витренковцы за последние восемь лет опустились еще ниже, а их неоригинальная и невнятная идеология перестала представлять для «Свободы» какой-то интерес.

Менее понятно исчезновение маоизма. Если Тягнибок его убрал, чтобы не ссорится с китайскими властями, то зря. В мире еще не изобрели такой сильный идеологический микроскоп, чтобы с его помощью китайская правящая партия смогла рассмотреть украинскую оппозиционную и обратить на нее внимание. Перевод коммунизма на первую позицию в списке, в общем, понятнее. Но в результате еще менее понятно становится, зачем вообще перечислять разновидности коммунизма, если его предлагается запретить и в целом.

Тягнибок снимает запрет на красный флаг и красную звезду

Изменились за восемь лет и взгляды «Свободы» на коммунистическую символику. Из перечня запрещенных изображений исчезли красная пятиконечная звезда, красный флаг, гербы и флаги советских республик. Государственные флаги и гербы СССР и УССР остались в «черном списке», как и «соединение» серпа и молота. Кстати, именно «соединение» упомянуто неспроста. Ведь серп и молот держит в когтях орел на гербе Австрии, что декларирует социалистический характер государственной идеологии этой страны. Так что серп с молотом, будучи «разъединенными», хоть и остаются левой символикой, но избавляют «Свободу» и Украину от потенциальных нежелательных проблем, которые могут возникнуть при попытке запретить австрийский флаг.

Впрочем, мы отвлеклись. Старая редакция законопроекта включала в перечень коммунистической, а, значит, запрещенной символики изображения вождей мирового коммунистического движения (Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и других). В новой редакции «вождей» поменяли на «деятелей» (оставив в скобках те же фамилии и неназванных других). То ли стремились таким образом расширить круг запрещенных изображений, то ли прорвалось подсознательное. Ведь «Свободу» тоже упрекают в том, что за прошедшие восемь лет ее «вожди» превратились в «деятелей».

Вместо красной звезды и красного флага в новой редакции фигурируют «флаги и другая атрибутика коммунистических организаций». С одной стороны, красный флаг со звездой должны попадать под такое определение автоматически. С другой стороны, они не названы прямо. Что, опять же, заставляет вернуться к теме нежелания ссоры с имеющим красный флаг Китаем и задуматься над причинами такой предупредительности. Кстати, такого же цвета, например, флаг Турции, а флаг Туниса – еще и с красной звездой. В результате правок в текущей редакции законопроекта эти флаги не попадают под действие закона даже в том маловероятном случае, если он будет принят, - поскольку являются флагами государств, а не коммунистических организаций.

Ускользающая идеология

Последние существенные правки связаны со статьей № 8. В старой редакции она носила название «Черная книга коммунизма и Национальный институт трагедии и героизма Украинского народа». В новой – «Украинский институт национальной памяти и Черная книга коммунизма». И редактура здесь не только в перестановке слов и смене названия института. Больше может сказать первая часть статьи. «В память жертв коммунизма и с целью воспитания патриотизма основывается Национальный институт трагедии и героизма Украинского народа», - гласит старая редакция, и ненавязчиво добавляет после запятой, - «который располагается в центральной части Киева».

В новой редакции говорится, что в память тех же жертв и с той же целью уже действует Украинский институт национальной памяти. И уточнение местоположения после запятой уже выглядит как констатация факта. Да, действительно, Липская 16. Вместо создания несуществующего института законопроект предлагает использовать уже существующий. Но дело в том, что об Украинском институте национальной памяти было известно уже за полгода написания старой редакции. Ющенко в своем указе от 11 июля 2005 года поручал Кабмину создать такой институт до 26 ноября того же года. Об этой инициативе сразу широко раструбили, как и обо всех аналогичных инициативах Ющенко. Статусные националистические историки засели за разработку устава, структуры и направлений работы института, которому маячил статус государственного департамента. А Тягнибок в это время писал законопроект про институт совсем с другим названием…

Остается открытым вопрос, чем институт не устраивал руководство «Свободы» тогда, и чем устраивает сейчас. Ведь речь идет даже не об институте, который таки был создан при Ющенко. В 2010 году после президентских выборов с поста директора института был уволен националист Юхновский и заменен коммунистом Солдатенко, а в следующем году институт был ликвидирован как центральный орган исполнительной власти и передан Кабмину вместе с домом на Липской, 16.

На этом можно закончить перечень отличий законопроекта 2005 года от его нынешнего собрата. Основное же сходство их в том, что ни предыдущий, ни нынешний не дают представления и четких расшифровок о том, что же такое коммунистическая идеология, за какие мыслепреступления авторы законопроекта предлагают карать, и какие конкретно идеи запрещается пропагандировать. Запрещенная коммунистическая символика перечисляется довольно тщательно, а вот о запрещенных коммунистических идеях не сказано ничего, кроме того, что они запрещены.

Вряд ли автор или авторы законопроекта неспособны дать определение и назвать отличительные признаки политической идеологии – они сами руководят политической партией и любят бравировать своей идеологической принципиальностью. Но, ни определения, ни отличительных признаков коммунистической идеологии, ни ссылок на другие документы, в которых о них можно получить представление, мы в законопроекте не наблюдаем.

Игорь Гридасов

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