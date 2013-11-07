Закрыто уголовное производство по делу фальсификации поправок в Налоговом кодексе

Главное следственное управление столичной милиции закрыло уголовное производство по факту возможной фальсификации во время внесения поправок в текст законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно учета и регистрации налогоплательщиков».

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции, заметив, что производство закрыто на основании ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, а материалы производства переданы для предоставления правовой оценки в столичную прокуратуру.

Как сообщал УНИАН, 24 октября оппозиция заблокировала трибуну ВР из-за поправки, которая предусматривает, что лица, имеющие вид на жительство в другой стране, считаются не проживающими в Украине.

«В случае, если лицо имеет право постоянного проживания на территории иностранного государства, оно считается не проживающим в Украине», - отмечается в поправке депутата Игоря Бриченко и в окончательной редакции принятого Верховной Радой закона.

Таким образом, лидер "УДАРа" Виталий Кличко фактически теряет право принимать участие в президентской кампании 2015 года, поскольку в перечне требований к кандидату в Президенты есть пункт о проживании в Украине в течение 10 последних перед днем выборов лет.

Позже народный депутат от “Батькивщины” Бриченко заявил, что не имеет отношения к поправке в Налоговый кодекс, из-за которой в Верховной Раде возникло противостояние.

В свою очередь председатель ВР Владимир Рыбак подчеркнул, что Бриченко 16 октября двумя отдельными письмами внес 31 поправку в соответствующий законопроект. Этот законопроект, напомнил Рыбак, был принят Верховной Радой в первом чтении еще 8 октября. “Поправки №36 и №37, которые содержатся в сравнительной таблице ко второму чтению, были предложены народным депутатом Бриченко первым письмом в ст. 183 Налогового кодекса Украины. А вторым письмом - в ст. 70 и ст. 170”, - сказал Рыбак.

Он добавил, что профильным комитетом при подготовке сравнительной таблицы ко второму чтению этого законопроекта были учтены предложения в ст. 70 и ст. 170, изложенные Бриченко во втором письме.

В то же время, по словам Рыбака, по распоряжению председателя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики подготовка этого законопроекта была поручена группе народных депутатов во главе с народным депутатом от «УДАРа» Оксаной Продан.

Рыбак заявил, что рабочая группа ни разу не затрагивала вопрос об отдельном рассмотрении этих поправок.

По заявлению Продан было открыто уголовное производство по ч.1 ст.351 (Создание искусственных препятствий в работе народных депутатов, предоставление м заведомо неправдивой информации) и по. 3 ст.358 (Подделка официального документа) Уголовного кодекса Украины. Расследование занимается столичное управление милиции.