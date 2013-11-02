Нардепы отказываются давать показания по делу фальсификации поправок в Налоговый кодекс

Народные депутаты отказываются сотрудничать со следствием в рамках расследования уголовного производства по факту возможной фальсификации при внесении поправок в проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно учета и регистрации плательщиков налогов ».

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, следователями милиции на допрос в качестве свидетелей по телефону и в письменном виде приглашались трое депутатов – Игорь Бриченко, Оксана Продан и Юрий Деревянко, однако на первый вызов ни один из них не явился.

"Впоследствии Бриченко явился к следователю только после третьего официального приглашения, Продан смогла уделить лишь 15 минут процессу расследования дела по своему же заявлению. Деревянко до сих пор не является для дачи показаний", - заметил правоохранитель.

Также он отметил, что Бриченко, который ранее заявлял о подделке своей визы на официальных документах, отказался представить образцы собственной подписи для дальнейшего проведения необходимой для установления истины экспертизы.

Следствие с разрешения суда провело выемку необходимой документации в Верховной Раде. Следователи милиции получили и работают с оригиналами нужных для расследования документов, а именно: с пакетом документации, предусмотренным регламентом Верховной Рады, непосредственно самим проектом Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно учета и регистрации плательщиков налогов» №2054а с дополнениями, сравнительными таблицами и т. п. Официальные бумаги исследуются в рамках уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, 24 октября Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс относительно учета и регистрации плательщиков налогов (№ 2054А). В законе была поддержана поправка Бриченко, по которой, "в случае, если лицо имеет право постоянного проживания на территории иностранного государства, оно (лицо) считается не

проживающим в Украине".

Во фракции "УДАР" считают, что это провокация против ее лидера Виталия Кличко, которая может помешать ему баллотироваться в президенты, поскольку в перечне требований к кандидату есть пункт о проживании в Украине в течение 10 последних перед днем выборов лет.

Позже депутат от “Батькивщины” Бриченко заявил, что не имеет отношения к поправке, из-за которой в Верховной Раде возникло противостояние.

В свою очередь, председатель ВР Владимир Рыбак отметил, что Бриченко 16 октября двумя отдельными письмами внес 31 поправку в соответствующий законопроект. “Поправки №36 и №37, которые содержатся в сравнительной таблице ко второму чтению, были предложены народным депутатом Бриченко первым письмом к ст. 183 Налогового кодекса Украины. А вторым письмом - к ст. 70 и ст. 170”, - сказал Рыбак. Он прибавил, что профильным комитетом при подготовке сравнительной таблицы ко второму чтению этого законопроекта были учтены предложения к ст. 70 и ст. 170, изложенные Бриченко во втором письме.

Впоследствии по заявлению народного депутата от «УДАРа» Продан было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 351 (создание искусственных препятствий в работе народных депутатов, предоставление им заведомо ложной информации) и по ч. 3 ст. 358 (подделка официального документа) УКУ.

1 ноября Бриченко дал показания в Главном следственном управлении МВД относительно фальсификации поправок в Налоговый кодекс.

По данным пресс-службы «Батькивщины», Бриченко не отрицает, что является автором 31 поправки в законопроект, но в день голосования в сессионном зале, получив материалы, в том числе и сравнительную таблицу, обнаружил, что ему приписаны две поправки, которые он в действительности не подавал. "Тех двух поправок, якобы касающихся Кличко, я не вносил и на заседании комитета они не рассматривались", - сказал Бриченко.