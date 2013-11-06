Украина существенно задерживается с либерализацией визового режима с ЕС - Немыря

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Григорий Немыря заявляет, что Украина существенно задерживается с выполнением первой фазы действий по либерализации визового режима с Евросоюзом, касающейся, прежде всего, законодательного и институционного обеспечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Немыря сказал на брифинге перед началом парламентских слушаний о перспективах безвизового режима между Украиной и ЕС.

“Это в первую очередь имеет отношение к непринятому на сегодняшнее время антидискриминационному законодательству и также касается завершающих шагов относительно антикоррупционного законодательства и создания независимого органа антикоррупционной направленности”, - сказал Немыря.

Он прибавил, что на сегодняшний день от 77% до 85% украинцев никогда не были в странах Евросоюза.

“Если будет подписано в Вильнюсе Соглашение об ассоциации включительно с зоной свободной торговли, это на новую ступень поднимется вопрос трудовой мобильности, трудовой миграции”, - сказал Немыря.

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По его словам, в 2012 году Украина впервые зафиксировала большее количество своих граждан, работающих и временно трудоустроенных в странах ЕС, чем в России. В то же время другие страны «Восточного партнерства» имеют обратные показатели.

Как сообщил Немыря, до 15 ноября участникам парламентских слушаний, гражданам и институтам будет предложено подавать в Комитет ВР по вопросам евроинтеграции свои предложения, чтобы к Вильнюсскому саммиту принять постановление «для соответствующей реакции тех людей, от которых зависит выполнение еще невыполненных шагов для завершения первой фазы и перехода ко второй фазе плана действий».