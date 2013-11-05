ЗСТ с ЕС простимулирует внешние инвестиции в Украину - Янукович
Интеграция Украины в экономическое пространство Евросоюза потребует дальнейшей гармонизации фискальных систем.
Создание всеобъемлющей зоны свободной торговли с Европейским Союзом даст мощный импульс для инвестиций в украинскую экономику, подчеркивает Президент Украины Виктор Янукович.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал во вступительном слове на пленарном заседании Совета отечественных и иностранных инвесторов на тему «Инвестиции в развитие экономики и социальной сферы в условиях действия зоны свободной торговли с Европейским Союзом».
«Убежден, что мощный импульс инвестиционной динамике придаст создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Европейским Союзом», - сказал Президент.
По его словам, интеграция Украины в экономическое пространство Евросоюза потребует последующей гармонизации фискальных систем.
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«Мы сформируем в Украине такое налоговое пространство, правила которого будут комфортными и понятными для европейских инвесторов», - заметил Янукович.
Глава государства подчеркнул, что Украина планирует наладить более тесные контакты с налоговыми и таможенными службами стран Европейского Союза.
«Все это позволит эффективнее выявлять и бороться со случаями контрабанды, уклонения от уплаты налогов и минимизации налогообложения», - сказал Президент.
Янукович отметил, что почти 80% общего объема иностранных инвестиций поступили в Украину из Евросоюза.