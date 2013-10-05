Россия отказалась выпустить украинского рыбака под залог

Об этом сообщил представитель украинца в суде Александр Кудинов в эфире 5 канала.

Залог готов был внести Петр Порошенко, пишет Украинская правда.

По теме: РФ отказала Украине в возвращении выжившего рыбака Федоровича домой

Кудинов обвинил Украину в бездействии относительно освобождения рыбака.

"Я думаю, что она ничего не делает. Я не вижу никаких усилий что-то сделать, кроме одного консула, который постоянно приезжает и подавал ходатайство", - посетовал защитник.

С ним не согласился директор департамента информационной политики МИД Евгений Перебийнис, который заявил, что украинским государством, МИД "ежедневно осуществляются комплексные меры - как правовые , так и политико-дипломатические с целью возвращения Федоровича" .

Справка УНИАН. 17 июля 2013 года катер Пограничной службы России столкнулся в Азовском море с украинским баркасом. Четверо рыбаков погибли. Один член экипажа – Федорович – был спасен. После столкновения он попал в больницу в Ейске (Краснодарский край РФ), откуда его впоследствии выписали.

21 июля Следственным отделом Пограничного управления Краснодарского края в отношении Федоровича было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (противозаконный вылов водных биологических ресурсов). Он ожидает суда в Ейске.

Федорович заявил, что катер российских пограничников преднамеренно протаранил украинский баркас.

28 августа телеканал "1+1" в программе ТСН обнародовал видеосюжет о столкновении. На видео видно, как судно пограничников преследует лодку рыбаков, а те пытаются уйти от погони, а спустя некоторое время происходит столкновение. Также слышно, как мужчины с российского судна призывают друг друга еще раз ударить баркас, который уже и так начал тонуть. 29 августа начальник Сектора связей с общественностью Управления МВД Украины на Донецкой железной дороге Ольга Черная сообщила, что этот видеосюжет приобщен к материалам следствия.

12 сентября Ейский районный суд отклонил кассационную жалобу адвоката Федоровича на решение о возбуждении в отношении него уголовного дела.

14 сентября Департамент информации и прессы МИД России по итогам российско-украинских консультаций по урегулированию инцидента в Азовском море сообщил, что дело Федоровича будет урегулировано в рамках законодательства РФ.

МИД Украины по итогам этих консультаций затребовал объективно и всесторонне расследовать инцидент, а также вернуть Федоровича на родину.

Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону подало ходатайство об изменении меры пресечения Федоровичу с подписки о невыезде на взятие на поруки.

РФ отказала Украине в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения Федоровичу с подписки о невыезде на взятие на поруки.