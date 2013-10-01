РФ отказала Украине в возвращении выжившего рыбака Федоровича домой

РФ отказала Украине в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения Федоровичу с подписки о невыезде на взятие на поруки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“Сейчас дело продолжает находиться на доследовании в Следственном комитете ФСБ, и оно еще не передано в суд”, - сказал Перебыйнис.

Он сообщил, что Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило официальную информацию от следователя об отказе в удовлетворении просьбы украинского консула об изменении меры пресечения в отношении Федоровича - о взятии его на поруки.

“Мы планируем вновь поднять вопрос о возвращении Федоровича в Украину во время следующих контактов высокого уровня с российской стороной”, - сказал Перебыйнис.

По теме: МИД требует от России срочно вернуть уцелевшего рыбака домой

Он также сообщил, что 30 сентября в город Ейск прибыл консульский сотрудник Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону для проведения очередных встреч с Федоровичем и его адвокатом.

Кроме того, по словам Перебыйниса, МИД планирует оказать Федоровичу очередную материальную помощь для оплаты проживания в городе Ейск.

Справка УНИАН. 17 июля 2013 года катер Пограничной службы России столкнулся в Азовском море с украинским баркасом. Четверо рыбаков погибли. Один член экипажа – Федорович – был спасен. После столкновения он попал в больницу в Ейске (Краснодарский край РФ), откуда его впоследствии выписали.

21 июля Следственным отделом Пограничного управления Краснодарского края в отношении Федоровича было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (противозаконный вылов водных биологических ресурсов). Он ожидает суда в Ейске.

Федорович заявил, что катер российских пограничников преднамеренно протаранил украинский баркас.

28 августа телеканал "1+1" в программе ТСН обнародовал видеосюжет о столкновении. На видео видно, как судно пограничников преследует лодку рыбаков, а те пытаются уйти от погони, а спустя некоторое время происходит столкновение. Также слышно, как мужчины с российского судна призывают друг друга еще раз ударить баркас, который уже и так начал тонуть. 29 августа начальник Сектора связей с общественностью Управления МВД Украины на Донецкой железной дороге Ольга Черная сообщила, что этот видеосюжет приобщен к материалам следствия.

12 сентября Ейский районный суд отклонил кассационную жалобу адвоката Федоровича на решение о возбуждении в отношении него уголовного дела.

14 сентября Департамент информации и прессы МИД России по итогам российско-украинских консультаций по урегулированию инцидента в Азовском море сообщил, что дело Федоровича будет урегулировано в рамках законодательства РФ.

МИД Украины по итогам этих консультаций затребовал объективно и всесторонне расследовать инцидент, а также вернуть Федоровича на родину.

Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону подало ходатайство об изменении меры пресечения Федоровичу с подписки о невыезде на взятие на поруки.