МИД требует от России срочно вернуть уцелевшего рыбака домой

Министерство иностранных дел Украины требует объективно и всесторонне расследовать инцидент в Азовском море между украинскими рыбаками и российскими пограничниками, а также вернуть на Родину одного из пострадавших рыбаков Александра Федоровича.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, 12 сентября в Москве состоялись межведомственные переговоры с участием директора Департамента консульской службы МИД Украины Андрея Сибиги, директора второго Департамента СНГ МИД РФ Виктора Сорокина и директора Консульского департамента МИД РФ Евгения Иванова по поводу ситуации, сложившейся вокруг инцидента в Азовском море.

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Украинская сторона в который раз подняла вопрос о необходимости проведения всестороннего и объективного расследования инцидента, в результате которого погибли четверо граждан Украины, и завершения расследования в самые сжатые сроки.

Украинская сторона также выдвинула требование безотлагательно вернуть на Родину пострадавшего в результате инцидента Федоровича.

Важной составляющей проведения переговоров стала встреча украинской делегации со статс-секретарем – заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным.

Российская сторона выразила понимание необходимости максимально быстрого и конструктивного урегулирования чувствительного для двух стран вопроса.

Кроме того, стороны высоко оценили взаимодействие консульских служб в кризисных регионах мира, в частности в возвращении граждан на Родину.

Как сообщал УНИАН, 17 июля с.г. катер пограничной службы России столкнулся в Азовском море с украинским баркасом. Четверо рыбаков погибли. Один член экипажа - Федорович - спасся.

После столкновения Федорович попал в больницу в Ейске (Краснодарский край, Россия), откуда его впоследствии выписали.

21 июля Следственным отделом Пограничного управления Краснодарского края в отношении Федоровича было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (противозаконный вылов водных биологических ресурсов). Сейчас он ожидает суда в российском Ейске.

Федорович заявил, что катер российских пограничников умышленно протаранил украинский баркас. 28 августа телеканал "1+1" в программе ТСН обнародовал видеосюжет о столкновении в Азовском море украинских рыбаков и российских пограничников. На видео видно, как судно пограничников преследует лодку украинских рыбаков, а те пытаются уйти от погони, а через некоторое время после начала преследования происходит столкновение.

На видео слышно, как мужчины с российского судна призывают друг друга еще раз ударить баркас, который уже и так начал тонуть.

29 августа начальник сектора связей с общественностью Управления МВД Украины на Донецкой железной дороге Ольга Черная сообщила, что видеосюжет о том, как российский пограничный катер преследует, а затем таранит лодку с украинскими рыбаками, приобщен к материалам следствия.

12 сентября Ейский районный суд отклонил кассационную жалобу адвоката Федоровича на решение о возбуждении против него уголовного дела.