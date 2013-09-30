Главное за день: обзор топ-новостей

Названы самые дорогие бренды мира

Стоимость бренда Apple составляет 98,315 миллиарда долларов, что на 28% больше, чем год назад. Второе место заняла компания Google, стоимость бренда которой определена в 93,291 миллиарда долларов, на 34% дороже, чем в 2012 году. При этом Coca-Cola впервые за последние десять лет потеряла первое место по стоимости бренда, а Google ранее никогда не поднималась так высоко.

СМИ: Газпром не может получить финансирование для Южного потока

"Газпром" получит лишь треть денег, которые он просил из средств пенсионных накоплений на расширение российской газотранспортной системы для загрузки газопровода South Stream. Монополия, которой через заморозку тарифов грозит сокращение капзатрат, обещает найти финансирование сама. Но эксперты считают, что "Газпром" просто не будет спешить со строительством South Stream в полном объеме.

Обвиненный в бегстве Мельника милиционер: вину не признаю и каяться не в чем

Двое милиционеров, обвиняемых в служебной халатности, приведшей к бегству бывшего ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника, настаивают на своей невиновности и заявляют, что готовы давать в суде показания. В частности, помощник начальника оперативного отдела Киево-Святошинского райуправления ГУ МВД Украины в Киевской области Василий Удовиченко, отвечая на вопрос суда, понимает ли он, в чем его обвиняют, сказал: "Понимаю, в чем обвиняют. Вину свою не признаю вообще и каяться мне не в чем. Показания давать буду».

Синоптики обещают востоку Украины снег уже через несколько дней

Текущая неделя относительно погодных условий будет непростой. «Начнется неделя с того, что над Черным морем сформируется активный циклонный вихрь, приведет на юге Одесской области к дождю, потом - в Николаевской, Херсонской областях и Крыму, в Запорожье, Луганской и Донецкой областях. Температура воздуха ночью будет +1. +7 градусов тепла с заморозками на почве... C 3-5 октября на востоке и северо-востоке может выпасть даже мокрый снег, преимущественно в ночное время», - сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

В ФФУ рассказали, когда Украина сможет подать апелляцию в ФИФА

Первый вице-президент Федерации футбола Украины Сергей Стороженко заявил о том, что ФФУ не может подать апелляцию в Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА) на вердикт о противоправных действиях болельщиков во время отборочного матча к Чемпионату мира 2014 года Украина - Сан-Марино до того, как получит официальный документ о принятых санкции.

Украина в январе-августе сократила потребление газа на 8%

Украина в январе-августе 2013 сократила потребление газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 7,7% - до 32,357 млрд ​​кубометров. Потребление газа в Украине за август 2013 составил 1,948 млрд куб. м, что на 6,1% меньше показателя июня 2012 года.

ООН будет вывозить химоружие из Сирии в экстремальных условиях

Международная команда инженеров, химиков и санитаров выехала из Нидерландов в Сирию, чтобы выполнить миссию по ликвидации арсенала химического оружия в Сирии. Группе из 20 человек придется работать при жаре +35° C. В таких условиях передвигаться в костюмах химзащиты, специальных шлемах и с кислородными баллонами за спиной будет крайне сложно. К тому же инспекторы должны будут носить тяжелые бронежилеты. «Сейчас мы думаем, какой вариант наиболее опасен: то, что сотрудники могут получить тепловой удар, отравится токсичными веществами или то, что их могут убить», - поделился представитель группы международных экспертов.

В Госстате увидели рост доходов украинцев на 4,7%

По данным Госстата, во втором квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доход, которым располагает, который может быть использован населением на приобретение товаров и услуг, увеличился на 4,3%. Доход, которым располагает, в расчете на одного человека за второй квартал 2013 по сравнению со вторым кварталом прошлого года вырос на 4,5% и составил 6028,0 грн.