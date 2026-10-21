'Укрзализныця' продлила маршрут 'Интерсити' до популярного курорта: как будет курсировать поезд

Первый рейс по обновленному маршруту в Трускавец состоится 23 октября.

"Укрзализныця" накануне осенних каникул продлевает маршрут поезда "Интерсити+" Дарница-Львов до Трускавца. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожного перевозчика в своем Telegram-канале.

""Укрзализныця" продлевает маршрут поезда "Интерсити+" № 743 Дарница-Львов до Трускавца через Дрогобыч", – говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" сообщили, что первый рейс обновленного маршрута состоится 23 октября. Билеты на него уже в продаже. Поезд будет курсировать ежедневно, кроме вторника и среды.

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Отправление со станции Дарница в 5:50, из Киева-Пассажирского в 6:15, прибытие в Трускавец – 13:45. Отправление из Трускавца в 14:30, прибытие в Киев – в 22:28. Поезд будет следовать через Дубно, Подзамче, Львов, Дрогобыч.

"Укрзализныця" – последние новости

19 октября в Украине значительная часть поездов "Укрзализныци" курсировала с задержками. Больше всего от графика отставали международные рейсы в направлении Польши. Так, самую длительную среди поездов дальнего следования задержку зафиксировали на рейсе №19/20 Хелм – Киев – более чем на 8 часов.

16 октября стало известно, что в приложении компании можно посмотреть среднее количество экстренных остановок и задержек для выбранного поезда. В "Укрзализныце" тогда пояснили, что взяли "усредненную статистику" за последние десять суток, чтобы данные были максимально актуальными.

Ранее сообщалось о планах УЗ с 20 октября отменить сразу два поезда – № 79/80 Днепр–Львов и № 31/32 Запорожье–Перемышль. Это решение в компании объяснили ухудшением ситуации с безопасностью.

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